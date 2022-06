Miss France : Sylvie Tellier sur le départ ? Une ex-Miss évoque sa remplaçante et "un changement"

Depuis le 10 mai 2022, une rumeur fait grand bruit. Celle selon laquelle Sylvie Tellier, qui occupe le poste de directrice générale de la société Miss France depuis 2007, serait sur le départ. Interrogée sur le sujet, Delphine Wespiser (Miss France 2012) a accepté de réagir.

Le 30 juin prochain, les téléspectateurs de C8 découvriront Delphine Wespiser aux commandes de l'émission Viens on s'aime, où des demandes en mariage seront à l'honneur. Elle sera également de retour dans la peau de Blanche et Rouge, dans Fort Boyard (France 2) et officie toujours en tant que chroniqueuse dans Touche pas à mon poste. Afin de parler de ses différents projets, elle a été conviée dans l'émission Web de Télé Loisirs Chez Jordan. Et le présentateur n'a pas manqué de la questionner sur l'éventuel départ de Sylvie Tellier, annoncé par Le Parisien. "Au début, je croyais qu'il s'agissait aussi d'une rumeur. Mais je pense qu'il va y avoir effectivement du changement", a tout d'abord confié la compagne de Roger.

Le présentateur lui a ensuite demandé qui elle voyait pour remplacer Sylvie Tellier, si elle venait réellement à partir. "Je vois bien Elodie Gossuin, Sonia Rolland ou Sophie Thalmann. Il faut au moins avoir vu passer dix ans depuis son sacre pour appréhender l'évolution de Miss France, avoir de la maturité et maitriser la gestion de beaucoup de choses comme la presse... En même temps, il faut aussi consacrer tout son temps à Miss France, ça veut dire faire une croix sur ses autres activités. Mais d'autres personnes que celles-ci sont aussi en pourparlers", a-t-elle répondu. Ce qui est certain, c'est que Delphine Wespiser n'est pas en course pour devenir la nouvelle directrice générale. Pour l'heure, son emploi du temps ne lui permet pas d'endosser cette grosse responsabilité. "Ce n'est pas dans mes priorités", a-t-elle conclu.

Reste à savoir si Sylvie Tellier compte véritablement quitter ses fonctions prochainement. Une source avait confié au Parisien qu'en "interne, les négociations sont en cours pour lui garantir une sortie en douceur". C'est Cindy Fabre qui serait toute désignée pour lui succéder. Bien qu'elle soit actuellement cheffe de projet chez Ema Vent, Miss France 2005 a toujours un pied dans cet univers. Pour preuve, elle a fait partie du récent voyage d'intégration de Diane Leyre (Miss France 2022) à Saint-Martin. Contactée par nos confrères, Sylvie Tellier avait simplement confié qu'elle était "toujours chez Miss France, très investie sur les sujets".

Rappelons qu'après avoir rejoint la production artistique en 2020, Alexia Laroche-Joubert a intégré la présidence de la société Miss France à partir de l'automne 2021.