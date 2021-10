Linda Hardy retrouve le cast de "Demain nous appartient" pour une occasion très spéciale

48 ans, ça se fête ! Linda Hardy a certes célébré son anniversaire le jour J, le 11 octobre 2021, mais elle a également profité d'une superbe soirée festive quelques heures plus tard, entourée de copains. "Je pars retrouver des personnes que j'aime et qui comptent pour moi", prévenait-elle quelques heures avant d'arriver dans le restaurant et bar à tapas Bomba, situé dans le 2e arrondissement de Paris. Elle ne croyait pas si bien dire.

Impossible, pour quiconque, de se joindre aux festivités, et c'est hélas bien triste. Mais Linda Hardy avait réuni une foule de confrères, d'amis et de collègues pour souffler ses bougies... notamment une grande partie du cast de la série Demain nous appartient, qu'elle a quitté à contre-coeur il y a quelques semaines. Sur les nombreuses photographies partagées depuis sur les réseaux sociaux, on aperçoit certains fidèles de notre sublime Miss France 1992, maman d'un petit Andréas, comme Frédérique Bel ou Mareva Galanter, mais aussi Anne Caillon, Ariane Séguillon, Juliette Tresanini, Rani Bheemuck, Julie Debazac, Solène Hébert, Kamel Belghazi ou encore Axel Kiener. Comme des effluves du bon vieux temps, sur les quais de Sète...