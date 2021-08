Ariane Séguillon attaquée après son passage dans Fort Boyard, elle se lâche : "Je vous emmer** !"

Le 21 août 2021, Ariane Séguillon a participé pour la toute première fois à Fort Boyard (France 2). La comédienne faisait équipe avec Iris Mittenaere et son compagnon Diego El Glaoui, Taïg Khris, Camille Lacourt et Lola Dubini. Et alors qu'elle s'en est plutôt bien sortie tout au long de l'émission, la star de Demain nous appartient a refusé d'aller jusqu'au bout de l'épreuve de Willie Rovelli, qui lui proposait un burger spécial à base de viande de porc en boîte, accompagné d'une sauce peu ragoûtante. Ariane Séguillon est alors devenue la cible des internautes sur Twitter, recevant une pluie de commentaires désobligeants.

Interrogée à ce sujet par Télé Loisirs, à l'occasion du Festival Séries Mania auquel elle participe, la maman de Dorian s'est défendue de ne pas avoir tout donné sur le tournage. "C'est juste que c'est absurde. Je n'ai pas compris. Je n'étais jamais allée à Fort Boyard. J'ai mis ma main dans les serpents, j'ai rangé les scorpions. Des trucs qui me sont totalement phobiques. Le sandwich était immangeable. Taïg Khris et moi, on a été malades. J'ai fait tout ce que je pouvais et d'un seul coup, je me fais insulter. On me dit que je fais la gueule. J'ai regardé, je trouve que je souris pas mal. Je me suis sacrifiée pour avoir une clé, et à la fin, pour avoir un indice. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait la gueule. J'étais assez concentrée, j'ai fait du mieux que j'ai pu", a-t-elle rappelé.

En y repensant, Ariane Séguillon ne peut s'empêcher par ailleurs d'exprimer sa colère envers ses détracteurs. "Je ne dis pas que je suis mieux qu'une autre mais je me suis fait démonter pour rien. J'ai envie de dire : 'Je vous emmerde'. Je sais ce que je fais et qui je suis et ce n'est certainement pas vous, qui ne me connaissez pas, qui allez me l'apprendre. Cela me fait bien plaisir de répondre à ça !", a-t-elle mis au clair, visiblement avec soulagement.