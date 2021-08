Iris Mittenaere en crise dans Fort Boyard : "Je vais mourir !"

Iris Mittenaere a révélé qu'elle a perdu tous ses moyens lors de sa participation à une célèbre émission. C'est sur son compte Instagram que Miss France 2016 a fait cette confidence. Allongée sur son lit et en pyjama, la belle de 28 ans, ex-compagne de l'humoriste Kev Adams a écrit : "Samedi soir, je serai dans une émission tout à fait spéciale... Et je ne vais pas vous mentir : j'ai pleuré !"

La reine de beauté poursuit son récit en ajoutant : "Mais c'était entre copains alors ça c'est vraiment cool." Puis, elle termine en s'amusant à jouer aux devinettes avec ses abonnés. "A votre avis, on passe dans quelle émission samedi ?", interroge-t-elle, tout en laissant un indice de taille : une araignée !

Quelques heures plus tard, toujours dans sa story Instagram, Miss Univers 2016 lève le voile sur le mystère et affirme qu'il s'agit bien de Fort Boyard. "J'ai embarqué les copains Camille Lacourt, Lola Dubini, Taig Khris, Ariane Séguillon et mon amoureux Diego El Glaoui !" Dans l'épisode qui sera diffusé samedi 21 août sur France 2, les téléspectateurs découvriront Iris Mittenaere face à sa peur ultime : le vide !