Iris Mittenaere trompée par un ex : elle balance et explique comment elle l'a "grillé"

Avant de tomber éperdument amoureuse de Diego El Glaoui avec qui elle est inséparable, Iris Mittenaere a eu d'autres histoires d'amour. On lui en connaît même des très connues comme celle avec Kev Adams ou encore celle avec son ancien partenaire dans Danse avec les stars, Anthony Colette. Des histoires qui se sont parfois terminées dans la douceur et parfois en revanche, dans les pires circonstances.

Mercredi 7 juillet 2021, Iris Mittenaere a par exemple confié avoir déjà été trompée par un ancien petit ami ! C'est au cours d'une "soirée potins" avec ses abonnés sur Instagram que la jolie brune de 28 ans a fait ces révélations inattendues. Mais outre l'infidélité de son ex, Iris Mittenaere a été particulièrement marquée par la manière dont elle l'a appris.

"Vous êtes nombreux à me le demander... Moi... un jour sur Instagram dans 'explorer', j'ai grillé des photos d'une meuf dans l'appart de mon mec de l'époque... (j'ai bien reconnu les lieux). C'est comme ça que j'ai compris. Thanks Instagram de mettre en avant des profils ayant des choses 'en commun'". Iris Mittenaere n'a bien sûr pas révélé l'identité de ce fameux ex.

Il s'agit d'une histoire ancienne pour Iris Mittenaere qui s'épanouit désormais au quotidien avec Diego El Glaoui. Les deux influenceurs ont eu un coup de foudre l'un pour l'autre en 2019 et ensemble ils pourraient bien finir par passer de grandes étapes. "J'ai envie de me marier mais c'est n'est pas moi qui décide ! On est un peu vieux jeu... On a la même vision des choses même si nous venons d'univers très différents", a-t-elle confié en janvier dernier pour Le Parisien TV Magazine. On attend la demande alors...