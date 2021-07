Iris Mittenaere s'affiche au naturel : un cap difficile à cause des "messages haineux"...

Elle a été Miss Nord-Pas-de-Calais 2015, Miss France 2016 et Miss Univers 2016. Et malgré toutes ces couronnes sacrant sa beauté, Iris Mittenaere n'a pas confiance en elle. La faute à une petite partie de ses 2,6 millions de followers sur Instagram qui lui adressent par moment des messages virulents, critiques gratuites sur son physique. En story, elle s'explique ce mercredi 7 juillet 2021.

Alors qu'elle évoquait des produits de beauté pour sa peau "sensible, sujette à l'acné", la jolie brune de 28 ans s'est affichée de près devant l'objectif, en mode "zéro make-up". "Le méga zoom sur ma peau, c'était cadeau ! Et dire qu'il y a encore deux ans, c'était impossible pour moi de vous montrer ma peau ou même mes yeux sans make-up... J'apprends à me dévoiler à vous à 100%", écrit-elle.

Et de poursuivre, toujours en story sur le réseau social de partage d'images : "Ce n'est pas toujours facile de parler de ses défauts, de montrer ses vergetures (parce que oui, je reçois des messages de haine comme 'tes cuisses sont dégueu avec tes vergetures, on ne veut pas voir ça', 'ta peau n'est vraiment pas top, tu fais mieux de te maquiller'. Bref, j'apprends à vivre pour moi... Me maquiller quand je veux, ne pas le faire quand je ne veux pas... J'apprends à m'aimer un peu plus chaque jour même si j'ai encore un peu de chemin."

Le but de l'amoureuse de Diego El Glaoui ? "Montrer que personne n'est parfait !" Et puis, aussi faire taire les mauvaises langues qui tentent de la faire complexer. "J'aime assez mes vergetures", lance-t-elle. Et de nuancer : "Par contre mes tâches, je vais nous trouver un moyen commun de les réduire."

Fort heureusement, la grande majorité des followers de la reine de beauté et animatrice sont bienveillants !