Linda Hardy : Tendres souvenirs de son histoire avec Johnny Hallyday

De la vie amoureuse de Linda Hardy, deux histoires d'amour sont connues. Celle avec le père de son fils Andréa, né en 2010, dont elle est aujourd'hui divorcée. Et celle très médiatisée de sa relation avec le chanteur Johnny Hallyday. Les sentiments naissent en 1994. Johnny Hallyday, 51 ans et Linda Hardy, 21 ans, débutent alors leur romance de "4, 5 mois" avant d'y mettre un terme. Cette rupture n'a en rien gâché les souvenirs que l'actrice de Section de recherches garde de cette parenthèse enchantée de sa vie.

À Non Stop People, Linda Hardy s'était confiée sur la personne qu'était Johnny Hallyday : "C'est quelqu'un qui était tellement extraordinaire. Dans ma famille, mes parents et mon frère gardent un souvenir incroyable de l'homme merveilleux qu'il était. [...] C'était une merveilleuse rencontre et ça a mis en lumière à quel point des gens qui sont de grandes stars peuvent être extraordinaires." Des propos qu'elle avait également tenus face à Amanda Sthers : "C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup d'admiration, qui au-delà d'être le grand monsieur que l'on connaît, est surtout quelqu'un d'extrêmement gentil, généreux, une belle âme. C'est surtout ça qui est important."

Étaient-ils restés en bons termes après la rupture ?

Les deux ex étaient restés en bons termes. Après la mort de Johnny Hallyday en décembre 2017, Linda Hardy lui avait rendu un bel hommage en légende d'un cliché d'eux deux réunis posté sur son compte Instagram : "Je pourrais dire tant de choses sur l'homme exceptionnel que tu étais. Un diamant brut. Un coeur en or massif. Je suis triste. Mes pensées vont ce matin vers Laura, David, Joy, Jade et la plus merveilleuse des femmes. Laeticia. Immortel Johnny parmi les Anges. Repose parmi les tiens."