Linda Hardy séparée de Peter, le père de son fils : a-t-elle retrouvé l'amour ?

Célibataire et heureuse de l'être ! Entourée de couples et de romances, Linda Hardy se fiche complètement de la pression sociale qui oblige les célibataires à se dégotter une ou un partenaire. Au contraire : elle est si bien dans sa tête et dans son corps qu'elle a sorti, pas plus tard que l'année dernière, un livre intitulé Heureuse et en forme. Si elle s'épanouit en solitaire, l'ancienne Miss France 1992 ne tire pas un trait sur son passé. L'amour, elle l'a connu et elle a même, grâce à lui, vécu l'une des aventures les plus incroyables de son existence.

En 2010, Linda Hardy a effectivement donné naissance à Andréa, son fils unique qu'elle aime plus que tout au monde. Si elle adore évoquer l'évolution de son garçon - tout en préservant bien sûr son anonymat -, la comédienne ne parle jamais du père de son enfant, dont elle est aujourd'hui divorcée. On sait simplement que l'entente est cordiale entre les deux ex, qui partagent la garde du fruit de leurs amours passés. En 2021, en tout cas, l'ancienne héroïne de la série Demain nous appartient assurait, dans les colonnes du magazine Closer, qu'elle "s'entendait bien" avec Peter et qu'il régnait, entre eux, une "harmonie globale". Dans le fond, c'est bien tout ce qui compte.

La fin d'une aventure symbolise surtout la possibilité d'en vivre de nouvelles

Fut un temps, elle envisageait de repartir à la recherche de l'amour. Une époque complètement révolue ? "Je suis très bien dans ma vie et ne ressens pas le besoin de combler un quelconque manque", admet-elle volontiers. Depuis qu'elle a quitté les plateaux de tournage de la ville de Sète, Linda Hardy a pleinement le temps de s'occuper d'Andréa - bien qu'elle n'avait pas envie, à l'origine, de quitter la famille Demain nous appartient. "Pour moi, la fin d'une aventure symbolise surtout la possibilité d'en vivre de nouvelles, précisait-elle. Et puis, je passe beaucoup plus de temps avec mon fils. Il est très heureux de pouvoir profiter davantage de moi. Et moi aussi !"

N'allez pas croire, pour autant, que Linda Hardy n'a plus aucune activité professionnelle. Mannequin, actrice, femme d'affaires et experte en bien-être, elle apparaît notamment, le lundi 15 août 2022, dans un épisode de la série Camping Paradis. Une intervention estivale qui tombe à pic !