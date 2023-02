"Les projets de mariage sont en suspens" : Marthä Louise de Norvège et Durek Verrett repoussent la cérémonie

On dit que la vie ne tient qu'à un fil, le bonheur aussi apparemment. Marthä Louise de Norvège et Durek Verrett ont malheureusement dû revoir leurs plans amoureux. Le couple avait prévu de se marier dans les prochains mois après avoir longtemps attendu. Il va devoir s'armer d'encore un peu de patience pour pouvoir se dire oui. Comme l'a indiqué Durek Verrett au magazine allemand Bild, dont Point de Vue reprend les propos, l'homme d'affaires de 48 ans souffre de graves problèmes rénaux qui l'empêchent, pour l'heure, de se projeter pleinement et sereinement dans les préparatifs d'un mariage.

"Tant que je n'aurai pas un nouveau rein, les projets de mariage sont en suspens. Je ne veux pas me tenir devant l'autel et penser à mes problèmes de santé ! Cela devrait être le plus beau jour de notre vie" a-t-il indiqué. Le couple préfère donc pour l'instant revoir ses priorités et faire de la guérison de Durek son objectif numéro 1 avant de poursuivre ses projets. Le chaman serait en attente d'une greffe. Les premières rumeurs disaient même Marthä Louise prête à lui donner un rein, déclaration démentie par le principal intéressé.

Les amoureux, envers et contre tous

La maladie donne du fil à retordre à Durek Verrett et à sa célèbre compagne. Ce mal date d'il y a plusieurs années déjà. "Je faisais de l'hypertension, comme mon père et mon grand-père, mais je ne l'ai jamais prise au sérieux. La maladie a détruit mes reins et j'ai fait un arrêt cardiaque. C'était l'un des moments les plus déterminants de ma vie. Je suis resté mort pendant environ quatre minutes et demie. Et quand j'ai été ranimé, j'avais subi une lésion cérébrale. Je suis resté en fauteuil roulant pendant près de deux ans et j'ai eu besoin de dialyses pendant huit ans", avait indiqué Durek Verrett.

Il n'y a pas que la santé de monsieur qui joue des tours à leur amour. En officialisant son couple avec Durek Verrett, Marthä Louise de Norvège s'est mis à dos quelques-uns des membres de sa famille, qui ne donnaient pas cher de son histoire avec celui dont beaucoup se méfiaient. Considéré comme le "gourou des stars", les valeurs et les principes défendus par Durek Verrett en ont laissé plus d'un perplexe, allant jusqu'à espérer que la princesse renonce à ses titres de noblesse. Dernièrement, il affirmait notamment être en relation avec Ari Behn, l'ex-mari de Marthä Louise (père de ses filles Leah, Maud et Emma), qui s'est donné la mort en 2019.