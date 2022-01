La princesse Martha de Norvège comblée : son chaman américain pleinement adopté par ses filles

Par Marine Corviole Rédactrice Passe ses journées à attendre une sortie de Meghan Markle, Kate Middleton (forever) et Charlene de Monaco. Sinon, elle décrypte les looks des stars sur le tapis rouge des Oscars, du Festival de Cannes, mais aussi en front row des défilés, sur Instagram... Au Trivial pursuit, posez-lui une question rose !

On pourrait croire que les fêtes de fin d'année sont synonymes de tristesse pour Martha de Norvège, suite au suicide de son ex-mari survenu un 25 décembre... Mais la princesse garde le sourire et elle a célébré la nouvelle année à Los Angeles, avec ses filles et son compagnon, le chaman américain Durek Verrett.

Depuis bientôt trois ans, la princesse Martha de Norvège s'épanouit dans les bras du chaman américain Durek Verrett. Bien qu'ils vivent une partie de l'année séparés, entre deux continents, les amoureux semblent toujours plus complices si l'on en croit leurs publications Instagram pleines de tendresse. L'Américain a l'air de s'entendre également avec les filles de sa fille princesse norvégienne : Maud l'influenceuse maquillage, Leah la dessinatrice et Emma la cavalière (18, 16 et 13 ans), nées de son mariage avec le défunt Ari Behn. Toujours aussi active sur les réseaux sociaux, la fille du roi Harald V et de la reine Sonja de Norvège n'a pas manqué de souhaiter une bonne année 2022 à ses abonnés Instagram. Pour l'occasion, la princesse Martha (50 ans) a relayé plusieurs photos de ses fêtes de fin d'année passées à Los Angeles, avec ses trois filles et son compagnon (âgé de 47 ans). Des clichés sur lesquels tout le monde pose avec le sourire, dans une ambiance festive. "Chaque fois que nous entrons dans une nouvelle année, j'ai comme l'impression de muer. Tout au long de l'année où nous apprenons, nous grandissons jusqu'à devenir trop grands pour notre peau et entrer dans une nouvelle année pleine de possibilités, a notamment écrit la princesse, visiblement inspirée, en légende de sa publication. On a l'impression qu'on peut recommencer. Avec des idées fraîches (...). Nous grandissons. Nous vivons. C'est la vie." Martha de Norvège semble désormais pleinement épanouie, elle qui a dû faire face au suicide de son ex-mari Ari Behn, le père de ses filles. Un drame survenu à Noël, le 25 décembre 2019, trois ans après leur séparation.

Durek Verrett attendrait quant à lui d'enfin demander Martha en mariage, après avoir été contraint de reporter sa demande à plusieurs reprises, en raison de la pandémie. S'il a un temps été blâmé pour le suicide d'Ari Behn, et même souffert de racisme dans le pays de sa compagne, ce chaman copain des stars hollywoodiennes a toujours dans l'idée de se marier un jour avec sa princesse, d'autant qu'il a eu la bénédiction du roi Harald. "Je devrais être avec un PDG ou un comte ou quelqu'un de haut rang. Etre avec un chaman, c'est vraiment, extrêmement, terriblement hors du cadre. C'est fou", avait-elle confié à Vanity Fair, en 2020. Fou, mais pas impossible !