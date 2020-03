"Love is Blind" (Netflix) : Où en sont les couples aujourd'hui ?

Love is Blind est la toute dernière série de l'écurie Netflix. Une émission de télé-réalité à mi-chemin entre Mariés au premier regard et L'amour est aveugle. Le principe est simple : trente célibataires hétérosexuels, et de diverses origines ethniques, se rencontrent et discutent sans jamais se voir. Les rendez-vous ont lieu dans des capsules, de petits salons séparés par des parois opaques. S'ils tombent amoureux, ils se fiancent et peuvent enfin se rencontrer pour se marier trois semaines plus tard. Durant ces quelques semaines, ils partent dix jours au Mexique, puis retrouvent la vraie vie, s'installent ensemble, se présentent leur famille et organisent leur mariage.

Attention, cet article contient des spoilers de la saison 1 de Love is Blind.

À l'issue des rencontres dans les capsules, sept couples se sont fiancés, éperdument amoureux après une semaine de discussion.

Cameron et Lauren

C'était le couple qui semblait le plus solide, dès le départ. Cameron et Lauren ont eu un coup de foudre, ont beaucoup pleuré d'avoir rencontré l'âme soeur, s'aiment beaucoup. Sauf que ça se complique un peu lorsque Lauren, afro-américaine, s'aperçoit que Cameron est blanc. On comprend qu'elle vient d'une famille militante et engagée et que, non seulement elle n'a jamais présenté un homme à ses parents, mais en plus la différence de couleur de peau est un problème. Lauren se met à douter, et beaucoup.

Verdict : Lauren a décidé d'écouter son coeur et a dit "oui" à Cameron. Un an plus tard, le couple est toujours marié et vient de passer des vacances à Cancún. Maintenant que le show est disponible dans son intégralité, Cameron a posté une photo du jour du mariage en écrivant "Le jour le plus heureux de ma vie".