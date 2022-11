"Ma mère s'est fait avorter, je suis quand même arrivé !" : Marc Cerrone, confidences choc sur sa naissance

Pour Marc Cerrone, il n'y a pas d'âge, ou du moins, ce dernier n'a aucune importance. L'artiste, 70 printemps au compteur, sort un nouvel album, condensé de reprises de ses meilleurs titres. Il est unstoppable et ne compte pas s'arrêter là. Cette énergie ne vient pas de nulle part. Marc Cerrone est né ainsi. C'est en tout cas ce qu'il a raconté auprès de nos confrères du Figaro : "Je suis quelqu'un de pressé. Quand j'étais petit, je tapais partout, j'étais turbulent. Mon père était cordonnier, ma mère s'occupait de nous. C'était des immigrés italiens modestes et travailleurs qui vivaient en banlieue parisienne. Pour me calmer, on m'a offert une batterie. Une guitare ? Je l'aurais cassée !" C'est en tapant et découvrant les instruments que le jeune Marc Cerrone a finalement trouvé sa voie.

Le compositeur et musicien s'est reconverti en DJ au fil des années : "C'est une nouvelle jeunesse pour moi ! Grâce aux technologies actuelles, je peux reprendre toutes mes anciennes créations et les réinventer. C'est ce que j'ai fait avec mon album ! Quelle histoire, je refais des tournées où je suis de loin le plus vieux de la salle !" Cette nouvelle branche de la musique, Marc Cerrone s'y est engagé sur conseil de ses enfants.

J'ai un instinct de survie

Marc Cerrone a tout pour être heureux. Des titres indémodables, une carrière toujours au top en dépit du temps qui passe, une famille soudée. Marié à Jill depuis 31 ans, il est aussi le père de quatre enfants. La star est un homme comblé, tant sur le plan professionnel que sur celui du privé. Pourtant, toutes ces belles choses et ce bonheur auquel il a eu droit au cours de sa vie, Marc Cerrone a bien failli en être totalement privé. La raison ? Sa naissance était loin d'être voulue !

Marc Cerrone a vu le jour le 24 mai 1952 dans la ville de Vitry-sur-Seine. L'événement n'était pas aussi heureux qu'il n'y paraît. Toujours au Figaro, l'artiste a indiqué que son arrivée n'avait rien de planifié : "J'ai un instinct de survie [...] En fait, ma mère m'a toujours dit que je ne devais pas naître, confie-t-il avec pudeur. Elle s'était fait avorter, mais je suis quand même arrivé ! Pour un batteur, j'étais déjà un battant !" Un esprit combatif qui ne l'a finalement jamais quitté.