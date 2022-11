Diaporama : "Ma mère s'est fait avorter, je suis quand même arrivé !" : Marc Cerrone, confidences choc sur sa naissance

11 / 18

Exclusif - Marc Cerrone et sa femme Jill - Lancement du site de la marque "Safe World Peace" à la Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale à Paris, le 22 octobre 2018. Cette marque de joaillerie est la seule au monde à être complètement dédiée à l'humanitaire. Créé par Fadia Otte, Safe World Peace associe trois symboles très forts : la croix chrétienne, le croissant de l'Islam et l'étoile de David afin de transmettre un message de respect, de solidarité, de tolérance, d'amour et de respect. Texte lu par I. Adjani : "Déclarer la paix, c'est plus difficile, plus long que déclarer la guerre : il faut du courage et de la détermination pour trouver le chemin de la paix à travers les conflits et les attentats qui laissent c des plaies à la surface du globe. New York, Londres, Karachi, Madrid, Alep, Paris, Bamako, Barcelone, Kaboul, Somalie, Nigéria, Yemen... partout dans le monde des explosions, des tirs de mitraillettes, des cris, des pleurs, du brui tet de la fureur qui ont rappelé à mon amie Fadia Otte ce qu'elle avait vécu enfant à Beyrouth, ce Beyrouth meurtri par les oppositions inter-religieuses qu'elle avait dû fuir... Comment lutter contre la folie qui s'empare des hommes qui s'entretuent et assassinent au nom de dieu ? Comment les convaincre que la paix est la seule voie possible pour l'humanité ? En associant les symboles des différentes religions dans ses créations, Fadia Otte invite toutes les communautés à coexister pacifiquement et à être solidaires les unes des autres pour venir en aide aux femmes, aux enfants et aux hommes qui sont toujours victimes de l'oppression, de l'ignorance et de l'intolérance. Pour Kofi Annan " la tolérance " était " une vertu qui rend la paix possible ". La tolérance est cet espace où chaque individu peut croire et exprimer ce qu'il veut, qu'il soit croyant, agnostique ou athée. C'est cette tolérance que Fadia Otte revendique, cette tolérance portée comme un étendard au poignet ou autour du cou qui peut nous rendre vertueux et nous guider vers la paix. Mais porter un bijou, un sac, cela suffit-il à changer le monde ? peut etre , oui, parce que pour changer le monde, chaque geste compte : créer pour mobiliser, créer pour avancer, créer pour rassembler, créer pour changer le regard que nous portons les uns sur les autres... les créations de Fadia Otte, pionniere de coeur d'une marque entièrement dédiée aux autres, permettra à travers ses ventes, de soutenir des projets concrets en faveur de tous ceux dont les souffrances ne s'arrêteront que quand l'ouverture et le dialogue remplaceront la haine et l'exclusion. "Vous voulez la paix : créez l'amour." Les mots de Victor Hugo résonnent ce soir, ils peuvent nous inspirer comme nous inspire l'engagement de Fadia Otte sur le chemin de l'amour et de la paix. " © Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, © Pierre Perusseau/Bestimage