"Michel Polnareff, menteur ?" : Malaise entre Michel Polnareff et Patrick Cohen, règlement de comptes dans C à vous

C'était inattendu mais c'est bien réel. Michel Polnareff va faire son retour sur scène en 2023 à l'occasion d'une tournée, comme l'a annoncé également son confrère Michel Sardou. Michel Polnareff jouera ainsi du 24 mai au 8 juillet 2023. Il se produira d'ailleurs à l'Accor Arena de Paris le 2 juillet prochain. Cette tournée est l'occasion pour le chanteur de 78 ans de panser les plaies de la tournée de 2016 stoppée prématurément.

Ce vendredi 18 novembre, Michel Polnareff était l'invité de C à Vous sur France 5 pour la promotion de son nouvel album Polnareff chante Polnareff sorti le jour-même. Un album qui succède à Enfin ! sorti en 2018. Le chanteur en a d'ailleurs profité pour régler quelques comptes avec Patrick Cohen suite à des propos tenus par le journaliste en décembre 2016 dans C à Vous. "Il faut que je parle à Patrick là-dessus", a lancé d'emblée Michel Polnareff en pointant du doigt Patrick Cohen. À l'époque en 2016, Michel Polnareff avait dû annuler ses deux derniers concerts à la Salle Pleyel pour des raisons de santé. Sur le plateau de C à Vous, Patrick Cohen déclarait le propos suivant : "Je ne suis pas médecin mais c'est bizarre cette communication très alarmiste suivi d'un message rassurant sur l'état de santé de Polnareff." Six ans après cette séquence, Michel Polnareff a réagi face à Anne-Elisabeth Lemoine : "Le truc qui m'a le plus choqué, c'était le liner qui disait : "Michel Polnareff, menteur ?""

Je parlais davantage de la communication que de votre état de santé

Face à un Patrick Cohen visiblement gêné, le papa de Louka s'est justifié : "Je sais que le liner ne vient pas de vous, ok ? Mais je comprends tout à fait et je respecte le fait que vous fassiez une enquête, que vous posiez des questions ça me paraît tout à fait normal. Mais je vous ai trouvé quand-même très très méfiant par rapport à la vérité." "Je parlais davantage de la communication que de votre état de santé", lui a ainsi répondu le journaliste. "La vraie histoire, c'est que Gilbert Coullier [le producteur de Michel Polnareff], on a découvert plus tard que sa vraie raison de ne pas vouloir croire dans l'histoire, c'était parce qu'il n'avait pas pris d'assurance", a alors répliqué le chanteur qui n'est pas près d'oublier cette séquence !