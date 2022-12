"Mon épouse est 'la plus grande pu** du monde'" : Linda de Suza et son fils João, révélations sur leur terrible brouille

Une bien triste disparition. À 74 ans, Linda de Suza est morte ce mercredi 28 décembre. Hospitalisée en urgence respiratoire, à 8h, aux urgences de l'Hôpital de Gisors (27), celle qui était positive à la Covid-19 a finalement succombé. C'est une information révélée par son agent Fabien Lecoeuvre, avec son fils. "Son fils João et moi-même avons la douleur de vous apprendre le décès ce matin à 10h10, de Madame Linda de Suza", peut-on lire sur le communiqué de son agent et tuteur. Si son fils a pu la retrouver au mois d'octobre dernier, mère et fils ont longtemps été brouillés.

Linda de Suza et son fils João n'avaient pas eu de liens depuis 2014. "Elle m'a pris la main, me l'a serrée fort. Nous étions émus. Nous avions envie de ces retrouvailles", avait-il fait savoir dans France Dimanche à la fin du mois d'octobre, après cette visite qui a dû être forte en émotion. João a eu un choc lorsqu'il a vu sa mère malade, et si affaiblie : "Il m'a fallu ne rien montrer et être fort face à elle. Elle est très affaiblie et amaigrie. C'était une grande fumeuse et son infection pulmonaire s'est aggravée d'autant qu'elle ne s'alimentait plus et se laissait dépérir." Leur brouille datait.

Dans sa bouche, mon épouse est 'la plus grande pu** du monde'

Déjà en 2014, France Dimanche assistait à leurs touchantes retrouvailles, après vingt ans de silence. João, qui vivait déjà avec son épouse et leurs deux enfants, Michael (29 ans) et Gabriella (34 ans), à Lisbonne, n'avait malgré tout plus de contact avec sa célèbre mère un an après, en 2015. Il s'expliquait à propos de leur froid : "Je n'ai plus aucun contact avec ma mère. La dernière fois qu'on s'est parlé au téléphone, elle m'a accusé, en hurlant, de lui avoir volé son argent." On connaissait les grandes difficultés financières de la chanteuse, dont elle parlait notamment dans son ouvrage, Des larmes d'argent. Quant à leurs réconciliations, il avouait avoir été trompé et utilisé par sa mère pour faire parler d'elle. "J'étais très content de la revoir, ma démarche était sincère (...) Je ne savais pas qu'il allait y avoir des journalistes avec nous. Je l'ai donc très mal pris", avait-il fait savoir. Selon lui, Linda de Suza n'a jamais accepté sa belle-fille. "Elle n'a jamais supporté que je tombe amoureux de la mère de mes enfants, avait-il expliqué. Dans sa bouche, mon épouse est 'la plus grande pu** du monde'. Je suis d'ailleurs certain que si je l'appelle pour lui dire que je divorce, elle m'ouvrira de nouveau grand les bras."

Leurs retrouvailles avant sa disparition

Mais il y a quelques mois, à la fin du mois d'octobre, ils ont pu finalement régler leurs différends. "Elle m'a pris la main, me l'a serrée fort. Nous étions émus. Nous avions envie de ces retrouvailles" avait-il indiqué dans France Dimanche. Avant de partir, la star des années 1980, qui avait obtenu un succès inattendu avec son autobiographie La Valise en carton en 1984, vendue à deux millions d'exemplaires basée sur son passé difficile et douloureux, avait néanmoins pu être apaisée par ce rapprochement avec son fils après des années de brouille. Un soulagement pour tous les deux.