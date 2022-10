Linda de Suza affaiblie et amaigrie : son état s'est aggravé, son fils donne des nouvelles terrifiantes

Les nouvelles de Linda de Suza ne sont pas bonnes. L'artiste de 74 ans a reçu la visite de son fils Joao, une première depuis plusieurs années. Également chanteur, Joao, après avoir eu vent de l'état de santé de sa mère, a décidé de reprendre contact avec sa mère avec qui il n'avait pas eu de liens depuis 2014 : "Elle m'a pris la main, me l'a serrée fort. Nous étions émus. Nous avions envie de ces retrouvailles" indique-t-il dans France Dimanche ce 28 octobre. En retrouvant sa mère malade, Joao a eu un choc : "Il m'a fallu ne rien montrer et être fort face à elle. Elle est très affaiblie et amaigrie. C'était une grande fumeuse et son infection pulmonaire s'est aggravée d'autant qu'elle ne s'alimentait plus et se laissait dépérir."

Il semblerait qu'aujourd'hui, Linda de Suza se porte bien mieux qu'il y a quelques mois : "Elle accepte à nouveau de se nourrir. J'ai l'espoir qu'elle soit sur le chemin de la guérison et qu'elle puisse aller dans une maison de convalescence. Depuis Lisbonne où je vis, je prends des nouvelles régulièrement." Ce rapprochement a eu lieu après des années de brouille entre la mère et son fils. Ces tensions semblent désormais réglées.

Linda et Joao partagent d'ailleurs une passion pour la musique. C'est grâce à sa mère que Joao a commencé à composer des musiques : "J'ai montré mes premières compositions à Jean Musy, son compositeur et arrangeur. Il en a retenu quatre avec l'approbation de ma mère qui a découvert que j'en étais le compositeur. Jean Musy a eu l'idée du duo Dis-moi pourquoi avec ma mère. Cela nous a mis le pied à l'étrier et nous a permis de faire ensemble une tournée."

S'il concède que sa mère a eu "une carrière magnifique", Joao admet qu'elle a fait une erreur fatale, conduisant au déclin de sa gloire : "Je pense qu'à un moment, elle a oublié la communauté portugaise. Elle aurait dû faire un album en portugais avec l'orchestre philharmonique de Lisbonne. Quand elle s'est trop sophistiquée, habillée par Pierre Cardin, sur l'album Rendez-vous, elle s'est éloignée du public. Elle est devenue trop star et vendait moins d'albums. Il ne faut jamais oublier ses racines." Un détail qui doit être le cadet des soucis de Linda de Suza en ce moment.