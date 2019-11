Linda de Suza révèle avoir tenté de se suicider !

L'heure est au come-back pour la chanteuse Linda de Suza ! La star portugaise de 71 ans, qui a connu une période très dure marquée par d'importants soucis financiers ayant causé sa ruine, est de retour avec un nouveau disque intitulé Carte postale du Portugal. Invitée d'Europe 1 le 31 octobre, elle a fait de nouvelles confidences. On a ainsi appris qu'elle avait essayé de mettre fin à ses jours.

L'inoubliable interprète des tubes Tiroli-tirola et La Valise en carton est revenue sur sa vie, relatant son enfance pauvre au Portugal au milieu d'une famille de huit enfants ("il n'y avait rien à bouffer"), son placement en pension à 5 ans à cause d'une mère qui ne l'aimait pas, jusqu'à son arrivée en France et le début du succès. On a aussi appris qu'elle avait fait une tentative de suicide quand elle avait seulement 16 ans. "Aujourd'hui, avec l'âge, avec le temps, je peux dire que tout ce que j'ai pu faire, c'était pour attirer l'attention. C'était juste pour ça", a éludé Linda de Suza. La chanteuse n'avait donc pas vraiment envie de mettre fin à ses jours, mais voulait plutôt faire comprendre au monde qu'elle existait et qu'elle méritait mieux qu'une vie de misère.



Finalement, après avoir enchaîné les petits boulots lors de son arrivée en France, Linda de Suza finira par percer dans la chanson et connaître la gloire. Une période faste assez brève allant de la fin des années 1970 à la fin des années 1980. Une petite décennie qui la voit triompher à l'Olympia, sortir les tubes Uma moça chorava, Un enfant peut faire chanter le monde, Toi mon amour caché, Chuvinha ou encore L'Étrangère et adapter une comédie musicale.

La suite sera brutale avec une longue traversée du désert, des problèmes d'argent liés à une usurpation d'identité et à un détournement de fonds ainsi qu'une brouille avec son fils, João. Tout cela semble ne plus être qu'un mauvais souvenir, et Linda de Suza a remis sa carrière sur de bons rails avec l'aide de Fabien Lecoeuvre. Elle a donc sorti un nouveau disque en trio avec Pedro Alves et Mara Pedro et compte bien le défendre en tournée.

