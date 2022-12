Mort de Linda de Suza : l'artiste star des années 1980 est décédée à 74 ans

C'est une bien triste nouvelle qui vient de tomber. Linda de Suza est morte à l'âge de 74 ans, ce mercredi 28 décembre. Ce matin, la célèbre chanteuse a été hospitalisée en urgence respiratoire, à 8h, aux urgences de l'Hôpital de Gisors (27). Une information révélée par son agent Fabien Lecoeuvre, et partagée par Jean-François Guyot de l'AFP, sur Twitter. Mais à 10h10, Linda de Suza est décédée, elle était positive au Covid-19. "Son fils Joao et moi-même avons la douleur de vous apprendre le décès ce matin à 10h10, de Madame Linda de Suza", peut-on lire sur le communiqué de son agent et tuteur, Fabien Lecoeuvre. Les nouvelles n'étaient pas bonnes depuis déjà quelque temps. L'artiste de 74 ans avait reçu la visite de son fils Joao, une première depuis plusieurs années, en octobre dernier, après qu'il a eu vent de l'état de santé de sa mère.

Le fils et la mère n'avaient pas eu de liens depuis 2014. "Elle m'a pris la main, me l'a serrée fort. Nous étions émus. Nous avions envie de ces retrouvailles" avait-il fait savoir dans France Dimanche à la fin du mois d'octobre, après cette visite qui a dû être forte en émotion. En retrouvant sa mère malade, Joao a eu un choc : "Il m'a fallu ne rien montrer et être fort face à elle. Elle est très affaiblie et amaigrie. C'était une grande fumeuse et son infection pulmonaire s'est aggravée d'autant qu'elle ne s'alimentait plus et se laissait dépérir." Un état donc déjà critique il y a quelques mois, mais aujourd'hui c'est terminé. Fabien Lecoeuvre, en sa qualité d'agent, a tout de suite prévenu son fils qui vit à Lisbonne.