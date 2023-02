"Mon espérance de vie a un petit peu raccourcie" : Sylvain Mirouf fait d'inquiétantes et mystérieuses révélations sur sa santé

Ce mercredi 1er février 2023, Sylvain Mirouf était l'invité de Jordan De Luxe, dans son émission Chez Jordan, sur C8. Et au début de l'interview, le présentateur l'a interrogé sur son état de santé. Un sujet sur lequel celui qui travaillait avec Michel Drucker dans Vivement dimanche est resté bien mystérieux.

D'entrée de jeu, le présentateur a demandé à Sylvain Mirouf s'il allait bien. "Je vais aussi bien qu'il puisse être. Mon espérance de vie a un petit peu raccourcie, c'est comme ça", a-t-il confié, sans rentrer dans les détails. Jordan De Luxe lui a alors demandé si c'était à cause d'un empoisonnement. "Je ne veux pas parler de ça", l'a stoppé net le magicien qui est privé de sa fille. Il a simplement précisé qu'il avait une vie "extrêmement romanesque" et "assez atypique". Il a ensuite évoqué une "aventure qui est très romanesque". "Si on m'en laisse le temps, j'en ferai peut-être un scénario de film. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à raconter", a-t-il poursuivi.

Loin de se laisser démonter, l'animateur a une fois de plus évoqué un empoisonnement dont Sylvain Mirouf aurait été victime. Mais il n'a pas eu plus de chance, car ce dernier a encore fait savoir qu'il n'en parlerait pas. "Par contre, je suis devenu assez calé en toxicologie. Si vous avez des soucis de santé, vous pouvez me contacter, je me défends pas mal. Parce que beaucoup de médecins n'y connaissent pas grand chose", a déclaré l'homme de 52 ans. Il a ensuite expliqué qu'il y avait deux causes aux maladies : "soit des schémas de carence", soit des "schémas toxiques". Avant de donner un traitement, mieux vaut donc en chercher les raisons a-t-il souligné. "Je tiens ça de mon papa qui était le premier médecin en France à avoir une caméra infra-rouge. Il a complètement repensé son approche de la médecine en comprenant qu'il accélérait la guérison des gens en commençant par leur soigner le dos. En faisant de l'ostéopathie, pour faire recirculer les énergies", a-t-il conclu le sujet.