Sylvain Mirouf privé de sa fille, le coeur en miettes : "C'est un miracle si je suis encore là"

Un rêve devenu cauchemar. Depuis l'âge de 20 ans, Sylvain Mirouf rêvait de serrer un enfant dans ses bras. Mais maintenant qu'il est papa, il découvre une souffrance redoutable, très nouvelle pour lui. Après une rupture désastreuse, il a été privé de sa fille du jour au lendemain. Et voilà un an et demi qu'il n'a même plus entendu sa voix. "Je n'ai pas le droit d'en parler je suis encore en pleine procédure, encore au bout de quatre ans, ça ne s'arrête pas, a-t-il expliqué dans l'émission L'instant De Luxe, sur Non Stop People. J'ai le coeur en miettes. J'ai traversé quasiment trois ans d'arrêt de travail. Je découvre un sujet que je connaissais pas, qui s'appelle l'aliénation parentale, qui est qu'à un moment donné, un parent tout d'un coup utilise l'enfant pour se venger d'un échec de couple."

C'est un miracle si je suis encore là pour en parler

Son histoire pourrait être adaptée en film ou en série. Hélas, Sylvain Mirouf n'est pas en mesure de donner de détails, si ce n'est que ses récentes péripéties sont hallucinantes et "très très grave". "C'est un miracle si je suis encore là pour en parler, précise-t-il tristement. Et c'est horrible pour cette petite. Ce qu'elle a vu, vécu, subi. Je suis beaucoup plus remonté et vraiment en pétard contre les gens qui prétendent agir pour la protection de l'enfance et qui sont des gens qui manquent de formation, qui commettent des entraves qui commettent des escroqueries au jugement, qui refusent de rencontrer ma fille sous ma garde. Et qui piétinent les rapports d'analyse des psys qui sont sans appels." Un tour de passe-passe n'y pourra rien changer...

S'il a disparu des radars, c'est parce que le magicien avait préféré retrouver un brin d'anonymat pour pouvoir éduquer sa fille dans le plus grand des calmes. Il voulait pouvoir sortir dans la rue sans être interrompu tous les 50 mètres, lui que l'on voyait tant à la télévision. Mais apprêtez-vous à retrouver ses petites filouteries très prochainement. Éloigné de son enfant contre son gré, il a décidé de sortir sa cape et son chapeau du placard pour la rendre fière, même à distance...