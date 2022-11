"On a des petits toxicomanes à la maison" : Fabrice Eboué effaré par l'attitude de son fils de 7 ans

Samedi 12 novembre 2022, Léa Salamé et Christophe Dechavanne recevaient de nouveaux invités dans Quelle époque ! sur France 2. Au programme, la comédienne Ana Girardot accompagnée de l'actrice érotique Nikita Bellucci et de la réalisatrice de Maison, Anissa Bonnefont, mais aussi la militante écologiste Claire Nouvian, lauréate du prix Goldman de l'environnement en 2018, le médecin urgentiste Mathias Wargon, l'influenceur Isaak Dessaux, l'avocat pénaliste Olivier Morice. Egalement sur le plateau de Quelle époque ! à l'occasion de son retour avec son spectacle Adieu hier, Fabrice Eboué a mêlé humour et confidences sur sa famille.

En couple durant de nombreuses années avec la comédienne et humoriste Amelle Chahbi, Fabrice Eboué avait annoncé leur séparation en 2018, lors de son passage dans l'émission Les Terriens sur samedi alors diffusée sur C8 et présentée par Thierry Ardisson. C'est face à celui que l'on surnomme l'homme en noir qu'il avait ainsi déclaré être séparé "depuis peu". De cette histoire d'amour entre Fabrice Eboué et Amelle Chahbi est né un petit garçon en janvier 2015 qui porte le nom de Naël. Un bambin qui mène la vie dure à son papa, comme il le raconte dans son spectacle. Fabrice Eboué l'évoque tel un "lémurien sous ecsta", généralisant à la plupart des enfants de son âge.

Le seul truc qui marche...

Ce que l'humoriste ne supporte plus avec la jeune génération, c'est l'addiction aux écrans. Et son fils de bientôt 7 ans n'y échappe pas comme il l'a détaillé à Léa Salamé.

"On a de petits toxicomanes à la maison, a débuté Fabrice Eboué avec la provocation qu'on lui connaît. Moi j'ai vraiment un gamin de 7 ans qui réclame en permanence les écrans, les écrans. On essaye tous de trouver des techniques mais rien ne marche." Pourtant, faire décrocher les enfants est possible comme l'a expliqué l'humoriste en prenant l'exemple de son frère qui vit très loin de la métropole et dans des conditions visiblement particulières. "Mon grand frère, lui, vit à la Réunion un peu en mode hippie et lui il a vraiment fait zéro écran avec les gosses et c'est le seul truc qui marche", a-t-il expliqué. Une intervention qui s'est conclu avec une blague sur le zéro écran avec un parallèle avec les crèmes solaires... L'art de savoir rebondir sur tous les thèmes.