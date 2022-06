Fabrice Eboué : sa rupture avec Amelle Chahbi révélée à la télé, après 10 ans d'amour et un garçon

Être une personnalité publique, issue du cinéma, de la télévision, de la chanson ou encore de la scène, c'est voir sa vie exposée au grand jour. Dans l'exercice de la célébrité, certains s'en sortent mieux que d'autres ! C'est notamment le cas de Fabrice Eboué. Rares sont les fois où le comédien de 45 ans s'est exprimé sur autre chose que sa carrière ou ses copains, comme pour évoquer la vie de famille qu'il a connue avec l'actrice Amelle Chahbi. Si les tourtereaux ont souvent assisté ensemble à des avant-premières pour se soutenir dans leur parcours respectif, il ne fallait pas compter sur beaucoup plus de leur part. Le couple préférait garder pour lui son jardin secret jusqu'à ce que Fabrice Eboué lâche une bombe les concernant dans Salut les terriens ! animée par Thierry Ardisson.

A l'époque, en décembre 2018, l'acteur de Case Départ et Amour sur place ou à emporter venait faire la promotion de son nouveau spectacle baptisé Plus rien à perdre. Un titre parlant qui avait pris tout son sens quelques minutes après le début de l'émission. Alors en couple avec la réalisatrice Amelle Chahbi depuis 10 ans, qui a fait de lui un papa avec la naissance de leur fils Naël en 2015, Fabrice Eboué avouait avoir renoué avec le célibat : "Je suis séparé depuis peu."

Loin de lui l'idée de faire pleurer dans les chaumières après une telle nouvelle. Fabrice Eboué avait vite rebondi en évoquant avec humour son nouveau quotidien de papa solo et ses virées en boîtes de nuit pour rechercher l'âme soeur, en vain : "Les filles que tu vois maintenant en boîte de nuit, elles ont 18 ans, elles sont nées en 2000, et jamais je n'aurais imaginé me retrouver en boîte de nuit avec des gens nés dans un autre siècle que le mien" racontait-il à l'époque. Seul critère non négociable pour la prochaine femme de sa vie : le permis de conduire. "Mon ex-compagne n'avait pas le permis de conduire et ça m'a fatigué" avait-il précisé.

Trois ans plus tard, la vie amoureuse de Fabrice Eboué reste un mystère. Il y a quelques mois, des rumeurs lui prêtaient une relation avec une candidate de téléréalité sans qu'elles ne soient jamais confirmées par les principaux intéressés. L'acteur est donc a priori toujours un coeur à prendre, à moins qu'il ne nous offre prochainement une jolie surprise sur un plateau, non pas d'argent, mais de télé...