"On a fait des allers-retours à l'hôpital" : Hoshi, effondrée, pleure la mort d'un proche

Hoshi, cible régulière d'attaques lesbophobes sur la Toile mais très soutenue par son public et son amoureuse Gia, compte bien entourer ses proches de tout son amour en cette période délicate. "Aujourd'hui il est parti mais il laisse derrière lui trois personnes (ma mamie, ma mère et moi) qui n'auront pas assez d'une seule vie pour le remercier. Je vais être là pour ma Babouchka et ma merveille, je lui ai promis. Je vous souhaite un amour aussi grand que mes grands-parents. En 60 ans ils n'ont fait que de s'aimer de plus en plus. Je dis dans ma chanson Poupée Russe [parue sur son premier album Il suffit d'y croire, en 2018, NDLR] 'Edith a trouvé son Marcel et jamais elle ne le lâchera'. Elle ne l'a jamais lâché jusqu'à son dernier souffle. Je vous souhaite un magicien dans vos vies comme mon papy en était un dans la mienne. Et même après je t'aimerai", ajoute-t-elle.