"On était plus que des potes" : Alexandre Devoise effondré par la mort de Philippe Vecchi, un décès qu'il "pressentait"

C'est toute une partie de la vie d'Alexandre Devoise qui s'est effondrée le 25 octobre 2017 en apprenant la mort de Philippe Vecchi. Le journaliste, désormais star du Téléshopping, a longtemps travaillé avec lui dans les années 1990. Les deux hommes formaient un duo de choc, complices à toute heure et représentaient parfaitement le fameux esprit Canal dont tout le monde rêvait et parlait à l'époque. Malgré des parcours professionnels différents après leur départ de la chaîne cryptée, les deux amis étaient restés en contact, au point de devenir "plus que des potes", selon les propres termes d'Alexandre Devoise.

Apprendre que Philippe Vecchi avait mis fin à ses jours le 24 octobre 2017 à seulement 53 ans a sonné Alexandre Devoise. Ce dernier s'était exprimé dans les pages de France Dimanche quelques mois après le décès du mari de Macha Polikarpova, évoquant "un choc d'une violence inouïe" : "Je l'avais eu en ligne quelques jours avant. Philippe était quelqu'un de très fragile et l'issue est malheureusement terrible. Après le succès fulgurant qu'on a connu sur la chaîne - assez exceptionnelle à l'époque - qu'était Canal, Philippe a eu bien du mal à rebondir (...) Tous les deux, on a toujours été cul et chemise, vivant douze ans de notre vie ensemble, un peu comme un couple. On bossait ensemble, on partait en week-end ensemble et en vacances ensemble."

S'il ne pouvait pas se douter que Philippe Vecchi allait commettre un tel geste, Alexandre Devoise confiait à l'époque que cette triste issue était celle qu'il redoutait depuis un moment : "Pour tout vous dire, je pressentais depuis très longtemps un drame, et en même temps, quand ça arrive, on ne s'y attend jamais. C'est super triste." Philippe Vecchi s'est donné la mort chez lui, à Roanne dans la Loire, le 24 octobre 2017. Ce n'est que le lendemain de ce drame que ses parents ont découvert son corps sans vie. Une disparition qui avait bouleversé le milieu de la télévision...