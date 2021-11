"On m'a dit que je ressemblais à une baleine" : Miss Dominique brouillée avec la prod' dans Nouvelle Star

On ne sait pas encore si elle a été sélectionnée pour la suite de la compétition, mais on peut tout de même dire que Miss Dominique (43 ans) a fait un come-back réussi. Après quinze ans d'absence, les téléspectateurs de M6 vont découvrir les images de son audition émouvante dans l'épisode d'Incroyable talent 2021 diffusé ce mercredi 26 novembre. A cette occasion, Le Parisien est allé à sa rencontre, ainsi qu'à celle de la membre du jury Marianne James. Et la candidate a fait des révélations sur son passage dans Nouvelle Star.

C'est en 2006 que Miss Dominique a été révélée au grand public, dans l'ancien télé-crochet de M6. Et, comme pour Incroyable talent, elle n'aurait jamais participé à l'émission si on ne l'y avait pas poussée. "À l'époque, c'est Michaël Youn, que j'ai rencontré sur le tournage du film Incontrôlable, qui m'a dit de m'inscrire. J'enchaînais les castings, je n'y croyais plus. Et là, j'ai été prise", a-t-elle tout d'abord confié. Sa reprise de I Have Nothing de Whitney Houston avait en effet fait sensation, surtout auprès de Marianne James qui a immédiatement su qu'elle serait finaliste.

La jurée ne s'était pas trompée, car elle est allée en bout d'aventure face à Christophe Willem, le gagnant de la saison. Mais cela n'a pas toujours été simple. "Quand j'ai dû chanter It's Raining Men, ils voulaient que je lise un texte. Sauf que je ne le sentais pas... Aux répétitions, on m'a interdit de mettre une robe blanche, en me disant que je ressemblais à une baleine. Du coup, j'ai mis une robe blanche moulante et pendant le direct, j'ai improvisé et crié 'Put your hands up'", a poursuivi Miss Dominique qui est récemment devenue maman pour la deuxième fois.

Celle qui est devenue professeure de musique a également révélé que, lors du prime de la demi-finale, elle ne voulait pas chanter Calling You, de Jevetta Steele. Elle a simplement accepté parce qu'on l'avait laissée chanter un titre qu'elle affectionnait par la suite. "Mais en répétitions, je me mets à crier sur le refrain. Et là, on se prend la tête avec la production qui me dit que c'est horrible. Juste avant de monter sur scène, ils me préviennent : 'Si tu cries, tu sors.' Et dans le magnéto, je découvre qu'ils sont allés chercher une photo de mes parents dans ma valise, sans me prévenir. Donc je déteste cette chanson, je ne comprends pas les paroles, je me dispute avec la production, je suis sur les nerfs et je découvre ça... Au bout d'un moment, je me dis 'Allez tous vous faire voir', et je crie !", s'est-elle remémorée en riant, auprès du Parisien.

Cette aventure lui a tout de même permis de se faire connaître et de rencontrer Marianne James, qu'elle considère comme sa soeur