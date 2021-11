Miss Dominique enceinte dans Incroyable Talent 2021 : son bouleversant come-back

C'est un moment fort en émotions que s'apprêtent à vivre les téléspectateurs de M6. Mercredi 24 novembre, la chaîne diffusera la dernière soirée des auditions d'Incroyable talent 2021. L'occasion de retrouver un visage bien connu : celui de Miss Dominique. Et son passage devrait faire beaucoup parler.

C'est en 2006 que celle qui est aujourd'hui professeure de musique a été révélée au grand public. Miss Dominique a participé à la saison 4 Nouvelle Star et était arrivée en finale, face à Christophe Willem, qui est ressorti vainqueur. A l'époque, Marianne James faisait partie du jury et avait tissé un lien particulier avec la femme de 43 ans. Elle a donc vécu un moment émouvant quand elle l'a retrouvée lors des auditions d'Incroyable Talent 2021, où elle est jurée aux côtés d'Eric Antoine, Sugar Sammy et Hélène Ségara. D'autant plus qu'elle a appris une belle nouvelle par la même occasion. "Je vois un pianiste, une chanteuse dans la pénombre. J'avais son prénom, je regarde mes notes et je la vois s'avancer dans la lumière. Et je lui dis : 'C'est toi ?' Et je vois qu'elle n'est pas toute seule [elle était enceinte lors du tournage ,NDLR]. Je reviens en 2006 dans ma tête. Je trouve ça courageux et merveilleux. C'était très émouvant pour moi. On s'est vues plusieurs fois après 2006, on s'appelait jusqu'à 2011", s'est souvenue la femme de 59 ans, lors d'une interview pour Télé Loisirs. Les larmes n'ont pas tardé à couler du côté de Marianne James, comme de celui de Miss Dominique.

Après avoir été sollicitée plusieurs fois par la production, elle a finalement accepté sa proposition de participer à Incroyable Talent. "On m'a dit que personne n'avait prévenu Marianne James. Je n'y croyais pas. Mais je me suis effectivement aperçue qu'elle n'était au courant de rien. En entrant sur scène, je pensais qu'elle n'allait pas me reconnaître. Mais elle l'a fait instantanément. Je l'ai vue toute émue. Je ne savais plus quoi dire si ce n'est 'merci'. Dès que j'ai sorti ce mot, j'ai craqué", a-t-elle déclaré.

Reste à savoir si elle a convaincu le jury de la faire poursuivre la compétition. Mais, qu'elle gagne ou qu'elle perde, Miss Dominique est une femme comblée. En 2011, elle a rencontré l'homme qui partage sa vie. Ensemble, ils ont désormais deux enfants. "Il ne me connaissait pas. C'est sans doute pour ça que ça a pu fonctionner", a précisé la participante.

L'interview est à retrouver dans l'édition du 15 novembre 2021, de Télé Loisirs.