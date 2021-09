Incroyable talent 2021 : Une ex-candidate emblématique de Nouvelle Star au casting

La France a un incroyable talent sera prochainement de retour sur M6. Ce mardi 28 septembre, la chaîne a officialisé la date du coup d'envoi de l'édition 2021. Et c'est le 20 octobre qui a été choisi. Karine Le Marchand sera toujours aux commandes de l'émission, tout comme Pierre-Antoine Damecour en deuxième partie de soirée. Le jury ne change également pas puisque Sugar Sammy, Eric Antoine, Marianne James et Hélène Ségara ont rempilé.

Purepeople était à la conférence de presse d'Incroyable talent 2021, l'occasion d'apprendre que les jurés ont fait face à 30 candidats de plus que l'an dernier. Et les mesures sanitaires étant moins strictes, tous ont fait face à un vrai public (pour qui le port du masque était obligatoire) cette fois. La chaîne l'assure, il s'agit de la "saison la plus riche de l'histoire de la marque", notamment parce qu'il y a plus de richesses au niveau des numéros. Le public pourra ainsi passer du rire aux larmes, ou de l'admiration à la peur.

Le public aura notamment le plaisir de retrouver une candidate emblématique de la Nouvelle Star : Miss Dominique. La chanteuse s'était inclinée en finale face à Christophe Willem en 2006, lors de la quatrième édition. Marianne James, qui faisait partie du jury cette saison, n'a pas caché son émotion en la revoyant. La femme de 43 ans aussi n'a pu retenir ses larmes en expliquant qu'elle était venue dans Incroyable talent pour la remercier.

Eric Antoine, Sugar Sammy, Hélène Ségara et Marianne James ont aussi fait face à Léa Kyle. Une jeune femme qui a fait sensation outre-Atlantique, dans America's Got Talent. La magicienne professionnelle pratique le Quick Change Act, autrement dit elle change d'habits en un claquement de doigts. Cela lui avait valu un Golden Buzzer d'Heidi Klum et donc, une place en finale. Reste à savoir si elle fera aussi bien en France.