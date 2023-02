"On ne peut pas en parler avec mon mec" : Ce sujet qui rend Louane "agressive" avec Florian Rossi

Avec Florian Rossi, leur complicité saute aux yeux. Si elle n'affiche que rarement son compagnon sur Instagram, Louane dévoile néanmoins quelques clichés qui en témoignent, comme lors de leur récent séjour au ski. Et malgré cet amour et cette confiance, certains sujets restent encore difficiles voire impossibles à aborder avec lui. C'est en effet ce qu'a confié la chanteuse de 26 ans à Louise Aubery (@mybetterself) dans son podcast Inpower, ce mardi 7 février. Un traumatisme qui ne l'a pas quittée depuis ses 12 ans et que Louane Emera ne peut partager avec Florian Rossi.

Un jour à la sortie du collège, Louane a été victime de commentaires négatifs sur son physique, qui l'ont brisée. Des remarques qu'elle n'a jamais oubliées. Diagnostiquée TCA (troubles du comportement alimentaire), victime de boulimie, c'est un sujet encore très sensible des années après. "J'ai la sensation de m'en être plutôt bien sortie, confie l'artiste à Louise Aubery. Mais ça reste une crainte récurrente dans ma vie. Un truc dont on ne peut pas parler avec mon mec, parce que je deviens hyper agressive et chiante, et que c'est pas ses affaires." Dans ce podcast pour aider à reprendre le pouvoir sur sa vie, la révélation de The Voice devenue à son tour coach dans la version Kids avoue en être la première surprise. "C'est irréel au possible mais c'est pourtant le cas." "C'est comme un fil, où tu ne sais jamais de quel côté tu vas tomber, affirme Louane Emera. Je suis plus ou moins du bon côté depuis quelques années." Mais pourtant ces remarques de quelques collégiens la hantent encore. Et lorsqu'elle réfléchit à la source de son problème, elle peine à comprendre. "Ces trois bolos de 14 ans ont commencé ce truc là", regrette-t-elle.

Son petit talent dont Florian Rossi est la première victime

Heureusement, si elle ne peut pas évoquer ce sujet avec Florian Rossi, elle peut en revanche partager beaucoup de choses avec son amoureux. Et lui aussi. Mais parfois, il a bien l'impression que la jeune maman d'Esmée ne l'écoute pas. Louane révèle alors à Louise Aubery qu'elle a un talent, "un skills", avoir la tête ailleurs mais réussir à écouter mot pour mot la personne qui lui parle. Et le musicien en est parfois victime. "Mon mec il est là : 't'as pas entendu ce que je t'ai dit, t'as pas écouté' et je suis capable de ressortir mot pour mot ce qu'il vient de dire", lâche-t-elle non sans fierté.