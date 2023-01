Louane et Florian Rossi : Bisous dans la neige, chute dans la poudreuse... séjour romantique et chic à Megève !

Il est temps, pour Louane, de souffler un peu. La jeune femme vient de sortir un nouvel album, intitulé Sentiments, le 9 décembre dernier, elle a accepté d'en assurer la promotion en révélant des choses très personnelles... après l'effort, le réconfort ! C'est désormais à la montagne, entourée de neige, que l'artiste de 26 ans profite un peu de la vie. Bien entendu, elle ne s'est pas rendue à Megève, en Haute-Savoie, toute seule. Depuis qu'il est rentré en France, après avoir suivi Stromae dans sa tournée nord-américaine, Florian Rossi refuse tout bonnement de quitter sa compagne.

Qui c'est qui s'est cassé la gueule ? C'est moi !

Sur les photographies partagées sur Instagram par la chanteuse, on peut effectivement constater que ces deux-là sont inséparables. Petits bisous dans la neige, descente de ski main dans la main, ils font tout à deux. Même quand Louane tombe allègrement dans la poudreuse, Florian Rossi est là pour filmer l'exploit. "Qui c'est qui s'est cassé la gueule ? C'est moi !", chante-t-elle avec humour, les fesses dans la neige, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Nulle trace, évidemment, de leur petite Esmée, 2 ans, à leurs côtés. Les jeunes parents refusent de dévoiler son visage en ligne, déjà, et l'enfant profite certainement d'un peu plus de chaleur, à l'intérieur d'un chalet situé non loin.

Je ne suis pas un animal

Maman protectrice, Louane s'est jurée qu'on ne verrait jamais Esmée sur les réseaux sociaux. Ce qui explique qu'elle s'énerve un peu quand quelqu'un tente de les prendre en photo à son insu. Dernièrement, alors qu'elle se promenait en famille du côté de Lourdes, l'interprète de Secret a été victime d'une petite mésaventure pas très agréable, le 30 décembre 2022, en entrant dans la basilique souterraine. "Une famille s'est mise à me suivre et à parler de moi comme si je n'étais pas là, racontait-elle. Ils se sont mis à courir, à attendre de pouvoir me voir et à me prendre en photo de loin. Et quand j'ai demandé qu'on ne me prenne pas en photo de loin (j'étais avec ma fille de deux ans je précise), je me suis fait crier dessus parce qu'on ne voit pas des stars tous les jours hein ! Alors oui peut-être que mon métier suscite un intérêt, en revanche je ne suis pas un animal."