Louane évoque sans filtre ses envies de suicide : "Tu ne veux plus vivre..."

Son nouvel et quatrième album, Sentiments, est un véritable journal intime dont elle offre les pages. Louane évoque, dans ses dix titres inédits, ses bonheur, ses peurs et ses peines, elle qui a traversé tant d'épreuves en si peu d'années. Aujourd'hui, la jeune maman de 26 ans est heureuse et épanouie, professionnellement et intimement parlant, mais grandir n'a pas été une étape facile pour elle. Loin de là. Invitée à évoquer ces difficultés dans une lettre ouverte écrite à elle-même, sur la chaîne YouTube Origines Media, l'interprète de Si t'étais là a carrément avoué qu'elle avait ressenti, très tôt, des envies autodestructrices.

Puis encore une fois, tu ne veux plus rien...

On le sait, Louane a perdu ses parents de manière dramatique alors qu'elle était encore très jeune. Mais c'est quand elle a commencé à rencontrer le succès, avec ses chansons, qu'elle a failli craquer, alors qu'elle avait 19 ans. "Ton premier album et ton premier film font un carton, rappelle-t-elle. Ca te prouve que t'as eu raison de t'accrocher. Pourtant, t'as rien avalé, t'as rien digéré. Ni le harcèlement, ni la mort de papa et maman, ni la vitesse à laquelle les années sont passées. T'as l'impression d'avoir 10 ans et 30 ans. Alors comme t'es triste, comme tu veux pas d'aide, comme tu fais semblant d'aller bien tu sors. Tous les soirs. T'en as besoin mais ça ne te fait pas du bien. Tu manges toujours pas, ou toujours trop. Puis encore une fois tu ne veux plus rien. Tu te fais du mal et tu ne veux plus vivre."