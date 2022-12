Louane surnommée "boule de gras" au lycée : confidences bouleversantes sur son harcèlement scolaire

À 26 ans, Louane a déjà traversé bien des tempêtes dans sa vie. Outre le traumatisme de perdre ses parents, morts à un an d'intervalle lorsqu'elle avait 16 et 17 ans, la jeune femme a également souffert de boulimie et dû faire face au harcèlement scolaire. Un véritable parcours du combattant pour Louane qui a parfois eu une santé mentale fragile. Dans une vidéo partagée par O-rigines Médias le 22 décembre 2022, Louane a souhaité écrire une lettre ouverte à la petite fille et adolescente qu'elle était dans le passé. Une manière de cristalliser ses anciens démons afin de les faire disparaitre à tout jamais.

Face caméra, elle indique : "Hello toi, je ne sais pas trop à qui parle. T'as 8 ans, 12 ans, 16 ans et puis 19. Je crois que tu plus loin que je m'en souvienne, tu ne t'es jamais sentie vraiment bien dans ta peau, tu ne t'es jamais sentie acceptée et même quand les gens te regardaient avec des yeux brillants, tu n'as jamais réussi à en ressentir de la valeur.".

Évoquant ses problèmes scolaires notamment la TDAH (Trouble du Déficit de l'Attention avec/sans Hyperactivité), elle confie : "T'as 8 ans, ça fait deux ans que tu es en primaire, et ça ne se passe pas très bien. Personne ne comprend trop pourquoi, mais tout le monde répète cette phrase comme si tu n'étais pas là, comme si tu ne pouvais pas l'entendre : elle ne rentre pas dans le moule. (...) Un jour, ta nounou elle entend quelqu'un parler à la radio de TDAH et elle te reconnaît. Elle en parle à ta maman et c'est le début de rendez-vous, de tests, de psychologues, d'orthophonistes mais surtout d'un diagnostic et de médicaments."