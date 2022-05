Louane hallucinée après la mort de ses parents : ce qu'on lui a demandé de choquant...

Avant d'être la star française Louane Emera, la chanteuse et comédienne s'appelait Anne et vivait tranquillement à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais, avec quatre soeurs et un frère issus d'une famille recomposée, avec ses parents, courtiers en assurance. Elle était gardée également par une nourrice, Monique, qui lui a transmis sa passion pour la musique. Puis viendra le succès, d'abord avec The Voice, ensuite avec La Famille Bélier. Mais son ascension professionnelle impressionnante s'est faite avec une immense douleur : celle de perdre son papa et sa maman à quelques mois d'intervalle. En promotion pour la série Visions sur TF1, elle est revenue sur son deuil et pour Télé 7 Jours, elle révèle notamment des comportements à son égard qui l'ont choquée.

En février 2013, à 16 ans, Louane perd son père, Jean-Pierre, avant la diffusion de l'émission The Voice à laquelle elle a participé. Puis, l'année suivante, c'est sa mère, Isabelle, qui meurt des suites d'un cancer. Comment grandir avec de tels drames lorsque l'on est adolescente ? Pour Télé 7 Jours, l'artiste de 25 ans accepte de revenir sur cette douloureuse question, avouant en parler plus facilement : "J'ai franchi une étape. Il y a quelques années, je ne voulais pas en parler, car c'était hyperviolent, par moment. Des journalistes me demandaient : 'Qu'est-ce que ça vous a fait de perdre vos parents ?' J'étais totalement hallucinée ! Bien sûr que c'est douloureux, de perdre ses parents ! Aujourd'hui, j'ai appris à vivre avec, j'ai grandi avec ça."

A coeur ouvert, Louane Emera se sent en paix mais, si le temps aide à prendre du recul, il n'est pas question d'oublier : "Je ne suis pas triste tous les jours, parce que je suis quelqu'un de positif et que je ne me laisse pas abattre. Mais ce n'est pas simple, je prends encore des claques. Une date, un moment, un parfum... J'ai écrit une nouvelle chanson là-dessus. Dans le texte, je raconte que l'une des choses les plus difficiles, c'est de sentir sur quelqu'un d'autre le parfum de la personne qui n'est plus là. Ma mère avait un parfum que personne ne connaissait. Et lors d'un voyage à New York, je l'ai trouvé dans une boutique, par hasard. Je l'ai acheté, il est chez moi et ma fille a joué avec, ce matin, en s'en mettant. Mais là, c'était très doux comme moment."

Une bouleversante preuve de courage et un émouvant hommage : malgré son jeune âge, l'interprète de Jour 1 n'en finit plus d'impressionner. Nourrie par les valeurs transmises par ses parents et accompagnée par un entourage très présent et solide comme son amoureux le musicien Florian Rossi, elle mène son existence d'artiste mais également de jeune maman. Elle a en effet donné naissance en mars 2020 à son premier enfant, Esmée.

