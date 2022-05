"J'ai éclaté un peu plus tard" : Louane face au deuil après la mort de ses deux parents

Si Louane Emera a débuté par briller dans la chanson, le travail de comédienne continue de prendre une place toujours plus importante dans sa vie professionnelle. À 25 ans, elle fait son retour avec la série Visions sur TF1 dans laquelle elle incarne une psychologue en proie à ses propres angoisses. En interview pour l'émission Sept à Huit sur la première chaîne, la jeune artiste répond en toute sincérité aux questions intimes et émouvantes d'Audrey Crespo-Mara, notamment sur la mort de ses deux parents.

À peine âgée de 18 ans, Louane a perdu ses deux parents en l'espace de quelques mois. Des années plus tard, ce 15 mai 2022, elle aborde devant la caméra comment elle a vécu ce drame et comment elle a fait son deuil, avec une franchise teintée de pudeur : "J'ai été très très bien entourée et je me suis vachement retrouvée dans le travail. Parce que j'avais besoin de faire autre chose. Je pense que clairement, pouvoir me concentrer sur l'album, partir vite en tournée, je pense que ça m'a vachement sauvée. Ça a retardé un peu les choses en termes de deuil évidemment et j'ai éclaté un peu plus tard. Mais sur le moment ça m'a donné de la force. Ça m'a tenu en place et ça m'a permis d'avancer. Et je pense que grâce à ça, même si j'ai tardé à faire mon deuil, il a été vachement plus doux."

Devenue jeune maman à 23 ans, l'actrice césarisée de La Famille Bélier explique aussi que sa maternité n'est pas venue combler un manque : "C'est faux, on ne va pas le tasser avec un autre amour. (...) Faire un enfant pour combler un manque, le pauvre. La charge que ça lui met sur les épaules." Elle admet qu'être mère l'a renvoyée à son enfance : "Bien sûr ça m'a renvoyé à mes parents (...). C'était quelque chose de spécial. Mais encore une fois j'ai été très bien entourée." Sans le citer, on imagine qu'elle fait notamment référence à son amoureux, le musicien Florian Rossi, papa de sa petite Esmée née en mars 2020 à l'aube du confinement.

Celle qui vit son rêve de petite fille en chantant et jouant la comédie souligne les belles valeurs transmises par ses parents et qu'elle souhaite faire partager à Esmée : la force de sa maman et la patience de son papa notamment. Deux personnes qui lui manquent chaque jour terriblement et dont elle parle dans ses chansons, transcrivant sa douleur en notes de musique.

La série Visions est à retrouver sur TF1 dès le lundi 16 mai 2022