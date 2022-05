Louane : Rares confidences sur sa petite soeur Louise, véritable pilier dans sa carrière

On ne saura pas en revanche si, pour ces scènes-là, la jeune comédienne de 25 ans a eu besoin de demander conseil à sa famille ! Mais nul doute qu'ils seront tous derrière elle, formant comme toujours un clan très soudé. Il faut dire que Louane vient d'une véritable tribu : trois demi-soeurs (Marine, Céline et Stéphanie), un demi-frère, Benoît, et une petite soeur, donc, de qui elle est très proche.

C'est d'ailleurs en mélangeant leurs deux prénoms qu'elle avait choisi son pseudo : Louise et Anne, son vrai prénom, étaient devenues Louane, une véritable preuve d'amour destinée à sa petite soeur. Les deux jeunes femmes sont liées également par deux drames vécus en 2013 et 2014 : alors qu'elles étaient encore mineures, leurs parents étaient décédés successivement de graves maladies, les laissant orphelines et d'autant plus soudées.

Aujourd'hui, grâce au soutien de ses frères et soeurs, Louane est devenue une jeune femme épanouie qui a elle-même créé sa famille : avec son compagnon Florian Rossi, elle a accueilli une petite Esmée en mars 2020. Un bébé dont elle s'est beaucoup occupée pendant les deux années de pandémie, mais qui va désormais pouvoir l'admirer sur scène : ce week-end, elle a de nouveau chanté devant un public conquis, pour la première fois depuis quatre ans !