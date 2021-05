Louane : "C'était son mantra", confidences poignantes sur sa défunte maman...

Pour rappel, Louane Emera a perdu ses deux parents successivement en 2013 et en 2014. Un thème qu'elle aborde dans son nouvel album, Joie de vivre, sorti cette année. "C'était une femme à poigne, avec des qualités très fortes mais effectivement très dure. Je ne voulais rien de ce qu'elle voulait. Rien. Elle disait blanc, je disais noir, juste pour la contrarier. Même si j'avais ce côté ado rebelle, je n'allais jamais trop loin, je n'ai jamais été du genre à faire la tête. Je voulais juste le contraire d'elle. Et c'était compliqué parce que quand elle disait non, c'était non", se souvenait-elle auprès de Paris Match en octobre dernier. Louane, elle-même devenue maman, applique désormais ses suggestions...