Louane mal dans sa peau et incapable de s'aimer : ses craintes pour sa fille Esmée...

Louane peut être discrète et taiseuse mais elle n'est certainement pas une langue de bois. Quand elle a des choses à dire, l'artiste de 26 ans ne se gêne pas, particulièrement en ce qui la concerne. Ce dimanche 11 décembre, la compagne de Florian Rossi s'est confiée sans aucune pudeur au micro d'RTL. Loin d'évoquer son couple ou son rôle de maman, Louane a néanmoins parlé d'elle de manière très personnelle en évoquant son rapport au corps et ses complexes. Car non, contrairement à ce que l'on pourrait croire, la chanteuse est loin d'apprécier ce que la nature lui a donné : "Je vais te confier mon plus gros secret, chante-t-elle dans son nouveau titre Secret, extrait de son nouvel album Sentiments. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer."

Si elle n'en est pas au point de se camoufler dans des vêtements amples pour cacher le moindre centimètre carré de peau, Louane n'en est pas moins mal à l'aise parfois avec ses formes. Et ce problème ne date pas d'hier puisqu'elle n'avait que 12 ans quand elle a ressenti son premier mal-être vis-à-vis de son corps : "Je pense que c'est hyper lié à la société. Il faut quand même comprendre que quand on a 12 ans, moi c'est l'âge où j'ai pris conscience de mon corps et où j'ai commencé à me sentir mal dans ma peau. À 12 ans, si ce n'est plus jeune pour les générations actuelles, on se comparait avec nos copines. Je me rappelle, je me sentais mal parce que je n'avais pas forcément le corps de certaines, d'autres se sentaient mal parce qu'elles étaient trop minces, d'autres se sentaient mal parce qu'elles étaient trop grandes..."

Ses craintes pour Esmée

Louane gère ses complexes, mais ce qu'elle craint, c'est que sa petite fille subisse elle aussi les injonctions d'une société très tournée vers l'apparence physique : "On est dans une société où quand on est une femme, il y a des injonctions qui font que c'est compliqué. Même pour ma fille, j'espère que ce sera plus simple, mais ce sera toujours un peu compliqué." Elle qui a beaucoup souffert (et souffre toujours) ne souhaite pas que sa fille passe par la même chose : "Je ne comprends pas comment il y a autant de pression dans la société sur le corps, sur la façon dont une femme doit agir. À mes yeux en tout cas c'est insensé ! Moi, je me rappelle qu'à 12 ans, je voulais courir, faire du foot, et rentrer chez moi pleine de boue. [...] Ça arrive à tout le monde. Parfois c'est une passade, parfois c'est plus long, mais on peut s'en sortir. Moi, il y a des jours où je m'en sors hyper bien et il y a des jours où c'est la merde." C'est ce qu'on appelle de l'honnêteté !