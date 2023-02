Louane éloignée de Florian Rossi : le musicien en solo pour un périple... sous le signe de l'amour !

Leur séjour à deux attendra ! Ce jeudi, la chanteuse Louane a partagé avec ses abonnés quelques scènes de sa vie parisienne, filmant la grisaille au-dessus des toits de la capitale. Une scène plutôt classique, que son compagnon Florian Rossi ne partage cependant pas : le musicien est parti pour quelques jours à Venise et profite d'un joli ciel bleu.

Malheureusement pour eux, les deux amoureux absorbés par leurs carrières si prenantes ne peuvent donc pas profiter ensemble de la Cité des Doges, réputée pour être l'une des plus romantiques du monde. On ne doute cependant pas qu'ils y retourneront dès que possible, lorsqu'une petite pause sera possible pour tous les deux et qu'ils pourront faire garder leur fille Esmée, qui aura trois ans dans quelques jours.

Mais pour le moment, c'est le travail qui prime : si Florian Rossi a fait le déplacement jusqu'en Italie, Louane est quant à elle en pleine préparation d'une tournée qui devrait débuter en juin par quelques jours à l'Européen, à Paris. Une tournée que la jeune femme attend avec impatience : organisée dans de "jolis théâtres", elle lui permettra de présenter l'album Le Club des sentiments, où une chanson est notamment dédiée à sa fille.