"Quand tu sors un dimanche..." : Louane, maman d'Esmée, dévoile ce qui chamboule son quotidien

Artiste et mère de 26 ans, Louane partage son quotidien avec sa communauté oscillant entre humour et sincérité. C'est ainsi qu'elle a fait une confidence en ouvrant son sac à main pour évoquer une situation qui a de quoi irriter et dans laquelle de nombreux parents vont se retrouver.

En 2020, la vie de Louane Emera a basculé. Celle qui cartonnait en musique comme au cinéma est devenue maman d'une fille, Esmée, dont le père est son compagnon le musicien Florian Rossi. Depuis, l'artiste de 26 ans préserve scrupuleusement l'intimité de son enfant mais s'autorise des confidences sur sa vie de mère. C'est ainsi que sur son compte Instagram, elle a dévoilé le contenu du sac qu'elle transporte quand elle est en promenade dominicale avec sa petite. "Quand tu sors un dimanche avec une petite fille de deux ans et demi", c'est par ces mots que la chanteuse à succès débute sa vidéo publiée également sur TikTok. Si une partie des objets de son sac sont sans surprise pour une maman - lunettes de soleil comme un biberon d'eau -, suit ensuite un téléphone et pas n'importe lequel. Le jouet rose bonbon qui diffuse une comptine dont les notes risquent de hanter les personnes qui l'entendent. "Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, mais elle est exceptionnelle...", confie Louane pleine d'autodérision. Les commentaires valident le ressenti de l'héroïne de La Famille Bélier. "J'ai exactement le même tel dans mon sac h24", écrit Sylvie Farr, manager d'Angèle et jeune maman.

Si Louane se moque avec humour des accessoires aussi incontournables et énervants que les parents doivent transporter avec eux, elle partage aussi des moments de tendresse infinie sur les réseaux sociaux. C'est ainsi qu'on a pu la voir au ski à Megève avec son amoureux Florian Rossi. Le couple a pu s'offrir un beau séjour à la montagne après avoir été séparé des jours pour raisons professionnelles. Le musicien de Stromae a accompagné son "boss" en tournée, tandis que la chanteuse devait assurer la promotion de son dernier et quatrième disque Sentiments. Elle défend son travail avec toujours autant de passion, n'hésitant pas à ouvrir son coeur pour partager avec son public ses bonheurs comme ses failles, notamment ses douleurs de l'adolescence.