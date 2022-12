"On ne se parle plus pendant quelques jours" : Une chroniqueuse balance sur les coulisses parfois tendues de TPMP

Avant d'être sous le feu des projecteurs, Danielle Moreau était programmatrice et assistante. Mais dans les années 2000, elle a été devant la caméra dans dans l'émission de Sophie Davant, C'est au programme, dans laquelle elle tenait une chronique. Un rôle qu'elle a assuré jusqu'en 2018. Et en février 2017, elle a fait ses premiers pas dans Touche pas à mon poste, sur C8. Sa personnalité haute en couleurs et son franc-parler ont séduit et ont fait d'elle une chroniqueuse appréciée. Aujourd'hui, elle fait encore partie de la bande de Cyril Hanouna pour le meilleur, mais aussi parfois pour le pire. Le pire, c'est quand des disputes éclatent entre collègues.

Il arrive en effet parfois que des chroniqueurs s'écharpent en direct sur le plateau. C'est récemment arrivé entre Matthieu Delormeau et Guillaume Genton. Et, comme l'a confié Danielle Moreau lors de son passage chez Sud Radio, ce lundi 12 décembre 2022, cela peut s'envenimer une fois les caméras éteintes. "Parfois ça peut être violent. Et ça continue dans les couloirs et les loges. On s'engueule, on ne se parle plus pendant quelques jours. On est tous tellement différents, je pense que c'est ce qui fait le succès de l'émission, on a des opinions assez tranchées chacun et pas du tout les mêmes. Je pense que les téléspectateurs se retrouvent un peu en chacun de nous. Mais je peux vous dire que parfois c'est violent et c'est plus que de la télé. On finit les combats après", a-t-elle confié après s'être épanchée sur son quotidien.

Malgré tout, chaque chroniqueur ne compte pas changer pour autant. Ils ont été embauchés pour donner leurs avis, parfois tranchés, et c'est ce qu'aime Cyril Hanouna comme l'a expliqué la chroniqueuse âgée de 59 ans. En outre, Danielle Moreau est parfois soulagée de pouvoir donner son avis librement sur des sujets qui peuvent parfois la mettre en colère. "Les gens aiment bien mon franc-parler, donc je continue", a-t-elle assuré.

Puis, Danielle Moreau a réagi au fait que parfois, elle était la cible des moqueries de ses camarades. Pas de quoi la déranger : "On se moque les uns des autres évidemment, c'est le jeu. J'ai toujours eu de l'auto-dérision. Je suis pleine de complexes depuis toujours et finalement l'auto-dérision les désamorcent un peu. (...) Je pense vraiment que dans cette émission on rit avec, on ne rit pas de quelqu'un." Elle a donc encore de beaux jours devant elle.