TPMP : "Sans four ni machine à laver", une chroniqueuse se confie sur son quotidien un peu particulier...

Sur le plateau de Touche pas à mon poste, où elle exerce le rôle de chroniqueuse depuis 2017, Danielle Moreau se fait régulièrement taquiner. Que ce soit sur son âge, ses histoires d'amour ou son mode de vie, la journaliste en prend régulièrement pour son grade. Mais ces taquineries sont visiblement justifiées puisqu'elle assure elle-même vivre comme sa mère et sa grand-mère avant elle.

Invitée sur les ondes de Sud Radio le matin du lundi 12 décembre 2022, la chroniqueuse de 59 ans a révélé quelques détails croustillants sur son mode de vie et l'appartement dans lequel elle vit depuis plusieurs années maintenant. Très sérieuse, elle a pourtant étonné toute l'équipe de la matinale. "J'ai la télé en couleurs mais j'ai dû être une des dernières à l'acheter parce que j'adorais le noir et blanc et je n'avais pas du tout envie d'avoir une télé en couleurs", a-t-elle révélé. Surpris, le présentateur lui a immédiatement demandé si elle était sérieuse. Ce à quoi la journaliste a répondu, catégorique : "Mais bien-sûr ! Venez à la maison, vous allez voir, j'ai même encore le minitel !" De quoi faire rire toute l'assemblée.