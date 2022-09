"On s'agace un peu" : Alain Souchon marié à Françoise, ses confidences cash sur leur couple

S'il chante un baiser, c'est pour elle ! Depuis plus de cinquante ans, Alain Souchon écrit, compose et interprète en l'honneur de l'amour et celle qu'il aime, justement, c'est son épouse Françoise. S'ils n'apparaissent ensemble qu'en de très rares occasions, les amoureux ont, ensemble, accompli de grandes choses. Ils ont eu deux beaux enfants, en 1972 et 1978, baptisés Pierre et Charles - ce dernier est connu, dans le paysage musical, sous le pseudonyme Ours. Ils ont également, main dans la main, année après année, construit la carrière immense de l'artiste de 78 ans.

Je suis toujours marié avec la même personne

Quand ils se sont rencontrés, Alain Souchon n'avait pas encore atteint les sommets de la gloire. Pour autant, Françoise a tout misé sur lui, aveuglément. "Je suis toujours marié avec la même personne. Ma femme m'a beaucoup aidé parce que c'est une intellectuelle, une fille qui a fait des études supérieures de biologie, alors que je n'avais pas le bac, racontait-il, en 2019, dans les pages du magazine Version Femina. Or voir que je lui plaisais, alors que j'étais comme un va-nu-pieds, ça m'a donné du courage !" Si elle l'a porté à bout de bras, Françoise reste une femme de l'ombre. Un pilier sur lequel lui peut compter dans la plus grande discrétion.

Aujourd'hui, Alain Souchon et sa Françoise, qu'il surnomme Belote, partagent leurs vies entre Paris et leur maison de campagne à Blois, dans le Loir-et-Cher, région que le chanteur apprécie pour ses randonnées interminables - même si son épouse est obligée de venir le chercher, en voiture, en fin de parcours ! S'ils ont connu l'amour et les petites joies ensemble, les tourtereaux, comme tout le monde, traversent parfois des instants plus tendus. "C'est difficile par moments, on s'agace un peu, mais il y a des choses plus importantes pour nous, assurait-il. D'abord, on a des enfants qui nous soudent beaucoup, et des petits-fils. C'est formidable. Ils m'appellent Patela et me regardent en me disant : 'Patela, tu as un gros nez rouge !'"