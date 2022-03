Alain Souchon marié à Françoise depuis plus de 50 ans : les très rares photos du couple

Pour vivre heureux, vivons caché ? Le chanteur Alain Souchon est un homme comblé, lui qui partage sa vie depuis cinquante ans avec Françoise. Fuyant les mondanités, le couple n'apparaît quasiment jamais dans les évènements médiatiques du show business. Au fil des années, ils ne sont apparus qu'à de très (très) rares occasions.

Alain Souchon est donc en couple avec Françoise Villechevrolle depuis 1971. Mais, déjà à l'époque, l'interprète des tubes L'amour à la machine, J'ai dix ans ou encore Allô maman bobo se faisait discret sur cette histoire d'amour. Comme le souligne Nostalgie, on sait que le chanteur surnomme sa femme Bellotte et qu'il a fait sa connaissance lorsque cette dernière était étudiante en sciences naturelles ; elle a précisément fait des études supérieures de biologies. Elle a toujours été son plus fidèle soutien dans sa carrière. "Françoise l'a porté à bout de bras", racontait une source proche du couple à L'Express.

Dans le même magazine, en 1999, Alain Souchon se disait chanceux "de ne pas être tombé sur une idiote" et s'expliquait ainsi : "Ben oui, c'est une chance. On ne sait jamais, avec les filles: il suffit qu'elles aient de belles petites oreilles et on se laisse embarquer. Françoise a de belles petites oreilles et une grande intelligence. En plus, elle me prépare des haricots à la vapeur, moi qui ne me nourris que de sandwichs et de McDo." De son mariage avec Françoise, le chanteur est devenu le papa de deux enfants. Il y a d'abord eu Pierre, né en 1972, puis Charles dit Ours dans la musique, né en 1978.

Alain Souchon partage désormais sa vie avec Françoise - qui serait la gérante de quatre sociétés dont Les Productions Alain Souchon - entre le Loir-et-Cher et la Bretagne. "Avec ma femme, on s'est offert une maison à La Trinité grâce à l'argent d'une tournée il y a vingt ans. On est à 20 mètres de la mer et, en même temps, en retrait du sentier des douaniers, on est tranquilles. On a une cheminée, très grosse", avait-il confié à Version Femina. Une vie éloignée du show business donc. D'ailleurs, les rares sorties du couple commencent à dater. En 2010, on pouvait voir les amoureux à un gala en faveur de la recherche contre Alzheimer et, l'année d'après, au même gala de l'IFRAD. Depuis, plus rien...