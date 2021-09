Alain Souchon marié à Françoise : belle photo de famille avec leur fils Pierre et une célèbre chanteuse

Une partie de la famille s'est réunie à l'occasion du tournage d'un programme signé France 3. Le 20 septembre 2021, Joyce Jonathan a effectivement partagé quelques coulisses de son expérience, sur son compte Instagram, à l'aide de photographies sur lesquelles elle est entourée d'Alain Souchon et de son fils Pierre. "On a chanté, on a évité l'orage, et les Souchon m'ont fait beaucoup beaucoup rire, explique la belle artiste de 31 ans. Cette émission en hommage à Brassens et tournée à Sète sera diffusée le 22 octobre. Il aura 100 ans." Il faudra donc s'armer de patience avant de les voir, tous ensemble, donner de la voix.

Les yeux de lynx auront constaté qu'ils ne sont pas trois sur les fameuses images... mais quatre. Et s'il s'agissait de la très discrète Françoise Souchon, anciennement Villechevrolle, la mère de Pierre et Charles, et compagne de l'interprète de Foule Sentimentale depuis plus de 50 ans ? Le chanteur ne prend jamais la pose avec sa partenaire de vie, et n'accepte presque jamais d'évoquer sa relation. Et pour cause : elle lui a fermement demandé de ne pas parler d'elle dans les médias.

"C'est une chance. On ne sait jamais, avec les filles : il suffit qu'elles aient de belles petites oreilles et on se laisse embarquer, expliquait-il en 1999 dans L'Express. Françoise a de belles petites oreilles et une grande intelligence. En plus, elle me prépare des haricots à la vapeur, moi qui ne me nourris que de sandwichs et de McDo." On sait bien peu de choses à propos du couple mais quelques savoureux détails ont fuité au fil des ans et des interviews. Alain Souchon a épousé Françoise en 1971 et lui donne le doux surnom de Bellotte, non pas parce qu'elle aime jouer aux cartes, mais parce qu'il la trouve belle.