"On s'en fiche..." : Élodie Frégé évoque les rumeurs "débiles" entourant son salaire pour Mask Singer

Beaucoup plus discrète depuis plusieurs années, Élodie Frégé n'a pas pour autant arrêté la musique. Mais après quatre albums, la jolie rousse se consacre aujourd'hui un peu plus à sa carrière de comédienne et a notamment fait quelques apparitions dans des séries et téléfilms. En parallèle, elle officie régulièrement en tant que jurée dans divers jeux télévisés tels que Un flirt & une danse, Nouvelle Star, The Artist et bien d'autres...

Ce vendredi 14 avril 2023, elle sera d'ailleurs, pour la toute première fois, membre du jury de la nouvelle saison de l'émission Mask Singer. Elle rejoint ainsi Kev Adams, présent depuis la première saison, mais aussi Jeff Panacloc et Michèle Bernier, elle aussi nouvelle enquêtrice. Un nouveau rôle de jurée qu'elle a accepté avec grand plaisir mais pour lequel elle n'a cependant pas été motivée par l'argent. Le 7 avril 2023, nos confrères de Public dévoilaient les salaires des quatre jurés. Mais interrogée par Purecharts, Élodie Frégé a tenu à démentir la rumeur. En effet, selon le magazine, la gagnante de la saison 3 de la Star Academy aurait signé pour 120 000 euros et un rôle dans l'une des nouvelles séries de TF1 ! Une aberration selon elle... "J'adorerais ! J'adorerais qu'il y ait des clauses de contrat avec des rôles dans des séries ! Je vais peut-être demander une égalisation de mon salaire étant donné ce qui est annoncé... (Rires). Non mais c'est totalement faux ! En général, quand on appelle ça une rumeur c'est que les choses ne sont pas très avérées", a-t-elle démenti avec humour.

Ils se fourrent le doigt dans le nez

Loin d'être fâchée ou vexée par ces rumeurs, Élodie Frégé a même plutôt tendance à ne pas s'en préoccuper. "J'avais remarqué que l'argent que gagnent les jurés, de cette émission et d'autres, intéresse. On essaie de créer des fossés entre les gens. 'Est-ce qu'untel est payé plus ou moins que l'autre ?' Nous on s'en fiche, on le sait très bien. Et on peut en parler entre nous", a-t-elle déclaré avec un certain détachement.

Toujours selon ces mêmes rumeurs, Kev Adams gagnerait 380 000 euros tandis que Michèle Bernier empocherait un chèque de 100 000 euros et Jeff Panacloc 85 000 euros. Des écarts considérables que la chanteuse a également tenu à démentir. "TF1 serait quand même sacrément débile de cacher des choses à quatre personnes qui vivent ensemble pendant plusieurs semaines, qui se lient d'amitié et qui parlent ouvertement des choses, comme on peut le faire entre amis. Ce serait quand même pas très intelligent de faire des différences. Sans parler du salaire, déjà Public se fourre le doigt dans le nez", a-t-elle conclu. À bon entendeur !