"On s'entendait comme deux frangines, et puis..." : Natacha Amal en guerre avec Ingrid Chauvin ? Elle livre sa vérité

Natacha Amal était ce samedi 22 octobre l'invitée de TPMP People, émission présentée par Matthieu Delormeau sur C8. D'autres invités étaient également présents notamment les anciens candidats de la Star Academy comme Maude, candidate de la saison 5, Mario Barravecchia, finaliste de la saison 1 face à Jenifer et Houcine, finaliste de la saison 2 face à Nolwenn Leroy.

La comédienne de 54 ans, qui se fait plus rare à la télévision depuis la fin de Femmes de loi, cette fiction policière qui a fait les beaux jours de TF1 de 2000 à 2009. Natacha Amal y jouait Elisabeth Brochène, substitut du procureur aux côtés d'Ingrid Chauvin qui incarnait le lieutenant Marie Balaguère.

Sur le plateau de TPMP People, Natacha Amal est revenue sur sa relation avec son ancienne partenaire. "Les premières années ont été absolument idylliques. On s'entendait vraiment comme deux frangines. On s'amusait beaucoup. C'était une époque où on rigolait beaucoup dans le travail", a-t-elle confié. "Et puis après, elle a eu un énorme succès, je lui en félicite. Et ça a un petit peu coloré nos relations", a-t-elle ajouté. L'actrice a également évoqué ses rapports compliqués avec Nathalie Laurent, la directrice de la fiction de TF1 à l'époque : "La nouvelle directrice de la fiction de TF1 ne m'aimait pas. Là, j'ai été bien bloquée (...) Je ne la connaissais pas du tout cette femme. Je me suis remise en question, je me suis dit : 'Peut-être que j'avais un peu d'arrogance à l'époque'".

Natacha Amal et Ingrid Chauvin de retour dans Femmes de loi ?

En 2007, Ingrid Chauvin a quitté son rôle de Marie Balaguère dans Femmes de loi. Elle a continué à jouer d'autres téléfilms pour TF1. Dans une interview à Ciné Télé Revue en août 2021, elle avait avoué ne plus avoir de nouvelles de son ancienne partenaire : "Avec Natacha, on n'est plus en contact depuis très longtemps. Je ne saurais même pas vous dire ce qu'elle est devenue." Elle a toutefois révélé ne pas être contre un retour de Femmes de loi avec Natacha Amal : "Pourquoi pas. Après, ça correspond à une période, à une époque très lointaine... j'étais toute jeune", a-t-elle exprimé.

Cette même question de rejouer Femmes de loi a été posée par Matthieu Delormeau à Natacha Amal sur le plateau de TPMP People : "C'était une super chouette série et, on avait une complicité extraordinaire", a-t-elle répondu.