Diaporama : "On s'entendait comme deux frangines, et puis..." : Natacha Amal en guerre avec Ingrid Chauvin ? Elle livre sa vérité

1 / 32 Natacha Amal dans "TPMP People" sur C8.

2 / 32 Natacha Amal - Backstage - Enregistrement de l'émission "TPMP People (Touche Pas à Mon Poste)", présentée par Matthieu Delormeau, et diffusée sur C8 le 22 octobre. © Jack Tribeca / Bestimage. © Purepeople BestImage, Jack Tribeca

3 / 32 Natacha Amal, Matthieu Delormeau - Enregistrement de l'émission "TPMP People (Touche Pas à Mon Poste)", présentée par M.Delormeau, et diffusée sur C8 le 22 octobre. © Jack Tribeca / Bestimage. © Purepeople BestImage, Jack Tribeca

4 / 32 Natacha Amal au festival "Les Hérault du Cinéma et de la télévision" au Cap d'Agde, le 22 septembre 2020. © Sandrine Thesillat/Panoramic/Bestimage. © Purepeople BestImage, Sandrine Thesillat

5 / 32 Ingrid Chauvin lors d'une séance photo pour la série "Demain nous appartient" lors de la 5ème saison du festival International des Séries "Canneseries" à Cannes, France, le 2 avril 2022. © Denis Guignebourg/Bestimage. © Purepeople BestImage, Denis Guignebourg

6 / 32 Natacha Amal au festival "Les Hérault du Cinéma et de la télévision" au Cap d'Agde, le 22 septembre 2020. © Sandrine Thesillat/Panoramic/Bestimage. © Purepeople BestImage, Sandrine Thesillat

7 / 32 Ingrid Chauvin le samedi 17 septembre 2022. © Christophe Aubert via Bestimage. © Purepeople BestImage, Christophe Aubert

8 / 32 Natacha Amal au festival "Les Hérault du Cinéma et de la télévision" au Cap d'Agde, le 22 septembre 2020. © Sandrine Thesillat/Panoramic/Bestimage. © Purepeople BestImage, Sandrine Thesillat

9 / 32 Natacha Amal - Backstage - Enregistrement de l'émission "TPMP People (Touche Pas à Mon Poste)", présentée par Matthieu Delormeau, et diffusée sur C8 le 22 octobre. © Jack Tribeca / Bestimage. © Purepeople BestImage, Jack Tribeca

10 / 32 Rendez-vous avec Natacha Amal à Paris le 7 octobre 2019. © Cédric Perrin/Bestimage. © Purepeople BestImage, Cédric Perrin

11 / 32 Ingrid Chauvin de "Demain nous appartient" au photocall lors de la 5ème saison du festival International des Séries "Canneseries" à Cannes, France, le 2 avril 2022. © Denis Guignebourg/Bestimage. © Purepeople BestImage, Denis Guignebourg

12 / 32 Rendez-vous avec Natacha Amal à Paris le 7 octobre 2019. © Cédric Perrin/Bestimage. © Purepeople BestImage, Cédric Perrin

13 / 32 Natacha Amal - Backstage - Enregistrement de l'émission "TPMP People (Touche Pas à Mon Poste)", présentée par Matthieu Delormeau, et diffusée sur C8 le 22 octobre. © Jack Tribeca / Bestimage. © Purepeople BestImage, Jack Tribeca

14 / 32 Rendez-vous avec Natacha Amal à Paris le 7 octobre 2019. © Cédric Perrin/Bestimage. © Purepeople BestImage, Cédric Perrin

15 / 32 Natacha Amal - Backstage - Enregistrement de l'émission "TPMP People (Touche Pas à Mon Poste)", présentée par Matthieu Delormeau, et diffusée sur C8 le 22 octobre. © Jack Tribeca / Bestimage. © Purepeople BestImage, Jack Tribeca

16 / 32 Rendez-vous avec Natacha Amal à Paris le 7 octobre 2019. © Cédric Perrin/Bestimage. © Purepeople BestImage, Cédric Perrin

17 / 32 Rendez-vous avec Natacha Amal à Paris le 7 octobre 2019. © Cédric Perrin/Bestimage. © Purepeople BestImage, Cédric Perrin

18 / 32 Natacha Amal - Backstage - Enregistrement de l'émission "TPMP People (Touche Pas à Mon Poste)", présentée par Matthieu Delormeau, et diffusée sur C8 le 22 octobre © Jack Tribeca / Bestimage. © Purepeople BestImage, Jack Tribeca

19 / 32 Ingrid Chauvin de "Demain nous appartient" au photocall lors de la 5ème saison du festival International des Séries "Canneseries" à Cannes, France, le 2 avril 2022. © Denis Guignebourg/Bestimage. © Purepeople BestImage, Denis Guignebourg

20 / 32 Jordan de Luxe et Natacha Amal sur le tournage de l'émission "L'instant de Luxe" pour la chaîne "Non Stop People" le 11 octobre 2019. © Cédric Perrin/Bestimage. © Purepeople BestImage, Cédric Perrin

21 / 32 Ingrid Chauvin au photocall de la série "Demain nous appartient" lors du 60ème Festival de Télévision de Monte-Carlo au Grimaldi Forum à Monaco, le 19 juin 2021.

Celebs attending the photocall of the 60th Monte Carlo TV Festival in Monte-Carlo, Monaco, on June 19, 2021. © Purepeople BestImage

22 / 32 Natacha Amal et Anthony Dupray lors de la 15ème édition du "Challenge Laurette Fugain - Tournoi des Personnalités" au Grand Palais à Paris, le 7 octobre 2017. © Gorassini-Perusseau/Bestimage. © Purepeople BestImage, Gorassini-Perusseau

23 / 32 Rendez-vous avec Natacha Amal à Paris le 7 octobre 2019. © Cédric Perrin/Bestimage. © Purepeople BestImage, Cédric Perrin

24 / 32 Ingrid Chauvin "Demain nous appartient" - Photocall lors du Festival de la Fiction de La Rochelle. Le 18 septembre 2021 © Christophe Aubert via Bestimage. © Purepeople BestImage, Christophe Aubert

25 / 32 Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur à La Rochelle samedi 17 septembre 2022. © Christophe Aubert via Bestimage. © Purepeople BestImage, Christophe Aubert

26 / 32 Natacha Amal, Matthieu Delormeau - Enregistrement de l'émission "TPMP People (Touche Pas à Mon Poste)", présentée par M.Delormeau, et diffusée sur C8 le 22 septembre © Jack Tribeca / Bestimage. © Purepeople BestImage, Jack Tribeca

27 / 32 Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur au photocall de la série "Demain nous appartient" lors de la 24ème édition du Festival de la Fiction TV de La Rochelle, France, le 17 septembre 2022. © Patrick Bernard/Bestimage. © Purepeople BestImage, Patrick Bernard

28 / 32 Solène Hébert, Jennifer Lauret, Ingrid Chauvin et Arnaud Henriet de "Demain nous appartient" au photocall lors de la 5ème saison du festival International des Séries "Canneseries" à Cannes, France, le 2 avril 2022. © Denis Guignebourg/Bestimage. © Purepeople BestImage, Denis Guignebourg

29 / 32 Ingrid Chauvin - Photocall lors du Festival de la Fiction de La Rochelle. Le 18 septembre 2021. © Purepeople BestImage

30 / 32 Ingrid Chauvin au photocall de la série "Demain nous appartient" lors du 60ème Festival de Télévision de Monte-Carlo au Grimaldi Forum à Monaco, le 19 juin 2021.

Celebs attending the photocall of the 60th Monte Carlo TV Festival in Monte-Carlo, Monaco, on June 19, 2021. © Purepeople BestImage

31 / 32 Ingrid Chauvin lors de la soirée d'ouverture du 60ème Festival de Télévision de Monte-Carlo au Grimaldi Forum à Monaco, le 18 juin 2021. Créé en 1961 par le Prince Rainier III de Monaco, le Festival de Télévision de Monte-Carlo présente, depuis plus d'un demi-siècle, les tendances du petit écran et anticipe les révolutions du secteur. © Bruno Bébert/Bestimage

Celebs attending the opening ceremony of the 60th Monte Carlo TV Festival in Monte-Carlo, Monaco, on June 18, 2021. © Purepeople BestImage