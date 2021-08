Ingrid Chauvin brouillée avec Natacha Amal ? Elle évoque leur relation...

En 2018, elle confiait à SoirMag : "Il fallait être disponible au petit écran et en dehors, en plus des tournages. Ma vie quotidienne ne m'appartenait plus vraiment. J'avais fini par un peu ne plus savoir qui j'étais dans la vie normale. [...] j'ai passé l'âge, ce bel âge où l'on est très regardable, comme dans une prison dorée. À la fin de la série, je voulais reprendre mes marques, loin de la représentation. Je voulais avoir l'esprit libre."

L'actrice de 52 ans était montée sur les planches dans Un grand cri d'amour de Josiane Balasko en 2019. Natacha Amal vit en Belgique avec sa famille. Impossible de savoir si les deux ex-collègues sont en froid...