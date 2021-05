Ingrid Chauvin tata : son petit frère chanteur est devenu papa, premières photos de bébé !

La comédienne de Demain nous appartient est très proche de son petit frère. Récemment, elle partageait d'ailleurs avec admiration une vidéo d'un de ses concerts live. Il faut dire que Jérémy Duffau ne manque pas de talent. Le jeune papa a longtemps étudié le saxophone et le théâtre au Cours Florent avant d'être engagé pour des opéras français mais aussi étrangers. La consécration est arrivée en 2016, lorsqu'il a été nommé aux Victoires de la musique classique dans la catégorie Révélation lyrique de l'année.

En 2015, dans les pages de Paris Match, Ingrid Chauvin faisait part de sa reconnaissance de l'avoir dans sa vie. "Mon plus grand bonheur fut l'arrivée d'un petit frère pour mes 14 ans ! Ce fut l'un des moments les plus merveilleux de ma vie. Je me comportais avec lui comme une petite maman. J'allais le chercher à la crèche. Nous entretenons une très jolie relation. Aujourd'hui, chacun est le protecteur de l'autre. La notion de famille est très importante pour moi". On a hâte de voir le petit Tom et Jonas devenir désormais les meilleurs amis !