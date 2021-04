Ingrid Chauvin, soeur admirative : elle présente son petit frère Jérémy, star de la musique

On ne présente plus Ingrid Chauvin. À 47 ans, la comédienne fait toujours partie des personnalités préférées du public français. Sa carrière a repris un bel élan en 2017 lorsqu'on lui a confié le rôle principal de la série quotidienne Demain nous appartient sur TF1. Mais la maman de Tom (4 ans) n'est pas la seule star de la famille. En effet, son petit frère aussi s'est fait un nom.

Il s'appelle Jérémy Duffau et contrairement à Ingrid Chauvin, ce n'est pas la comédie qui l'intéresse, mais la musique. Le jeune homme de 35 ans a longtemps étudié le saxophone et le théâtre au Cours Florent et se révèle être un ténor très connu. Il a notamment été engagé pour des opéras français mais aussi étrangers. La consécration est arrivée en 2016, lorsqu'il a été nommé aux Victoires de la musique dans la catégorie Révélation lyrique de l'année. Un palmarès qui rend très fière Ingrid Chauvin. D'ailleurs, elle ne manque jamais de partager ses activités avec sa communauté, comme ce lundi 12 avril 2021.

Sur Instagram, la comédienne a posté une vidéo de Jérémy sur scène. "Mon frère est en direct sur la chaîne YouTube du conservatoire de Perpignan et interprète 'Carmen'... Mes pensées et mon admiration vers lui et toute son équipe...", a-t-elle légendé.