Ingrid Chauvin a une grande soeur cachée... qu'elle n'a jamais rencontrée !

C'est un projet qui lui tient tellement à coeur. Le 11 juin 2020, Ingrid Chauvin livrera de dures confessions dans son ouvrage Rêves d'enfants, aux éditions Michel Lafon. Initialement, la comédienne espérait y évoquer le succès de sa démarche d'adoption... mais elle a appris en rédigeant ces pages que ses espoirs ne trouveraient jamais une réponse positive. Son agrément a expiré à la fin de l'année 2019 et elle ne pourra pas en obtenir un nouveau puisqu'elle a dépassé l'âge maximal accepté par les lois françaises. Son époux, Thierry Peythieu et leur fils Tom voyaient déjà la famille s'agrandir encore un peu plus. Cela n'arrivera pas, mais leur foyer est heureusement rempli d'amour.

Rebondissement inattendu : il y a un membre de ce clan dont on ignorait l'existence. Le saviez-vous ? Ingrid Chauvin a une grande soeur. Ou plutôt, une grande demi-soeur. En réalité, même elle l'ignorait jusqu'à ce que son grand-père le lui apprenne par erreur quand elle avait 10 ans. Comme la comédienne le raconte dans les lignes de son livre, sa mère a rencontré son père, maître-nageur l'époque, quand elle avait 17 ans à la piscine d'Argenteuil. Elle est tombée enceinte de lui et il a tout quitté pour elle. Sauf qu'auparavant, très exactement quatre ans auparavant, il avait déjà eu une petite fille : Nathalie.

Elles ont grandi loin l'une de l'autre sans jamais vraiment avoir l'occasion de se croiser. Sauf qu'il y a un an, cette soeur inespérée est entrée en contact avec Ingrid Chauvin via son compte Facebook. Nathalie s'était même inscrite à une rencontre organisée entre les fans de la série Demain nous appartient et les acteurs du show de TF1. Hélas, Ingrid Chauvin n'a pas pu se déplacer jusqu'à Paris – elle réside entre Cannes et Sète – à cause de ses récents pépins de santé. "Nous ne nous sommes jamais rencontrées, déplore la comédienne dans l'ouvrage. Chacune a sa vie ; nous n'habitons pas à côté l'une de l'autre. Je suis là pour elle si elle a besoin de moi. Ma porte et mon coeur sont ouverts."